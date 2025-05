Lamine Yamal apenas habla con cuatro jugadores del Barça por celos

Lamine Yamal ha tenido una irrupción nunca antes vista en el mundo del fútbol. El jugador del FC Barcelona, con tan solo 17 años, está maravillando en cada partido que juega y algunos ya lo catalogan como el mejor futbolista del mundo. Su popularidad y su clase va en aumento cada día que pasa, a pesar de que dentro del vestuario del Barça existen algunos celos por parte de otros jugadores.

Precisamente, hay algunos futbolistas que no se hablan mucho con el extremo por ese simple motivo. Uno de ellos es Robert Lewandowski, otra de las piezas clave de la plantilla que no ha acabado de aceptar que un chaval de 17 años le haya pasado por encima con esa facilidad, teniendo en cuenta que el polaco siempre ha sido el líder y el número uno en todos los equipos que ha estado.

Jugadores como Lewandowski, Raphinha y Ter Stegen no tienen trato con Lamine

De hecho, en la delantera es donde hay más conflicto, ya que otro atacante, como es Raphinha, también habría empezado a alejarse un poco de Lamine por los simples deseos del jugador. El extremo de Rocafonda quiere que el Barça fiche a su amigo, que no es otro que Nico Williams, algo que podría comportar que el brasileño acabara siendo suplente, ya que juegan en la misma posición.

El hecho de que Lamine esté presionando constantemente con la incorporación del futbolista del Athletic Club no ha gustado nada a Raphinha, que no entiende los motivos, ya que solo le perjudicarían a él. Además, otro peso pesado del vestuario como Ter Stegen nunca ha tenido feeling con él, ya que tienen personalidades muy distintas. De hecho, el alemán tampoco se llevó nunca bien con Leo Messi.

Ansu Fati tampoco acaba de tragarlo

Por otra parte, Ansu Fati tampoco estaría muy bien con Lamine, ya que cree que toda la popularidad y la irrupción que está teniendo la tendría que haber recibido él, de no ser por la grave lesión que le afectó hace años y que ha acabado destruyéndole prácticamente la carrera. Aunque en público no lo hace y es uno más de la fiesta dentro del vestuario, Ansu no acaba de aceptar lo que le ha pasado.