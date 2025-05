Lamine Yamal está descontrolado fuera del Barça

Lamine Yamal se ha convertido en una de las irrupciones más sorprendentes del mundo del fútbol. Con tan solo 17 años, es decir, aún no tiene ni la mayoría de edad, el extremo ya se ha convertido en uno de los mejores del planeta y ya es una pieza clave para los esquemas de Hansi Flick en todos los sentidos. Por eso, el FC Barcelona está luchando en todos los sentidos para que no se vaya a pique.

De hecho, en el club están preocupados por la vida descontrolada que estaría teniendo fuera del Barça, especialmente su crecimiento más mediático. Su popularidad tanto dentro del conjunto azulgrana como fuera de él se ha descontrolado un poco y desde la entidad culé se está trabajando para que esto no le pase factura y se tuerza. Por el momento, se está logrando y consiguiendo los objetivos.

El Barça está vigilando muy de cerca a Lamine Yamal

Por eso, en el Barça se está vigilando también al entorno y a sus amistades, ya que muchas veces estas son las que acaban descentrando a un jugador, especialmente a los más jóvenes. Aun así, y a pesar de que en el club hay algunas dudas respecto a su padre, ya que está muy metido en el foco mediático, la familia de Lamine Yamal es muy particular y protege mucho al chaval.

La entidad catalana tiene claro que quiere la mejor versión del delantero tanto dentro como fuera del campo, por lo que hará todo lo posible para que su joven carrera no se destruya antes de tiempo. Teniendo en cuenta que aún no tiene ni la mayoría de edad y que ya está jugando como una auténtica estrella del fútbol, la intención que tiene el club es no dar pasos agigantados con su crecimiento.

La renovación, algo muy importante para el club azulgrana

Además, en el Barça también se está trabajando a destajo para conseguir su renovación de cara a los próximos años. Solo se podrá firmar cuando cumpla los 18 años, es decir, el mes de julio, por lo que Joan Laporta lleva tiempo hablando con su representante, Jorge Mendes, para dejar sellados los principales puntos del acuerdo y que no haya problemas para ampliar su vínculo con el conjunto azulgrana las próximas temporadas.