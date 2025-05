Lamine Yamal es quien se ha quejado de que el Barça juega con 10

Con tan solo 17 años, Lamine Yamal se ha convertido en uno de los mejores delanteros del mundo y una pieza indispensable en el FC Barcelona. La irrupción del extremo catalán en el mundo del fútbol ha sido espectacular y su nombre ya está en boca de todos por el rendimiento que está demostrando en el terreno de juego, a pesar de que no tiene ni la mayoría de edad.

En ese sentido, y aunque aún es muy joven, ya actúa como un veterano y ya se habría quejado junto a algunos de sus compañeros en el vestuario de que el Barça juega con 10 cada vez que un jugador de la plantilla está en el campo. Se trata de Ronald Araujo, uno de los defensas que está siendo criticado en los últimos días por su pésimo nivel en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions contra el Inter de Milán.

Lamine Yamal, muy enfadado con la actuación de Araujo ante el Inter

El uruguayo entró en la segunda parte y su actuación ante los italianos fue prácticamente lamentable, ya que estuvo claramente señalado tanto en el tercer como en el cuarto gol de los locales, con una fragilidad defensiva pasmosa y provocando que el Barça quedara eliminado de la máxima competición continental. Por eso, algunos jugadores como Lamine Yamal quedaron muy enfadados con él.

El atacante decidió no decirle nada tras el encuentro en el vestuario para no caldear aún más el ambiente que había, pero otros como Gavi sí que le recriminaron algunos aspectos. La realidad es que la mayoría del vestuario está descontenta por la poca ambición que puso Araujo a la hora de salir al campo en un momento que era crucial para conseguir el pase a la gran final de la Champions.

El Barça no tendría ningún problema en vender al uruguayo

Por otra parte, el Barça ya estaría pensando en vender al central de cara al próximo mercado de fichajes veraniego. Hansi Flick ya no confía en él y no es titular indiscutible, especialmente en los enfrentamientos más importantes, por lo que el técnico alemán no tendría ningún problema en dejar salir al uruguayo en los próximos meses si llega una oferta adecuada a los despachos azulgranas.