Lamine Yamal lo quiere a su lado, no impone, pero lo deja claro, sin él el Barça juega con uno menos

Lamine Yamal es uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona. El acierto del extremo permitió que el Barça pudiera marcharse al descanso con una victoria momentánea en el partido contra el Celta de Vigo el pasado domingo y volvió a demostrar que se va recuperando poco a poco de sus problemas con la pubalgia, ya que está teniendo un buen rendimiento en los últimos encuentros.

A partir de ahí, el duelo contra los gallegos también sirvió para abrir los ojos. Y ahí, Lamine dejó claro que no va a imponer las alineaciones, pero que quiere a su lado a un jugador del Barça: Robert Lewandowski. El polaco marcó un hat-trick en su retorno a la titularidad con la camiseta azulgrana, demostrando que sigue siendo el mejor ariete posible para el equipo de Hansi Flick.

Lamine Yamal prefiere a Robert Lewandowski de titular en el Barça

Aunque Ferran Torres ha suplido bien al '9' del Barça, siendo eficaz de cara a portería, en el vestuario, con Lamine a la cabeza, saben que el valenciano no está al nivel de su compañero y, por eso, prefieren que Lewandowski esté en el campo, a pesar de que el polaco ya tiene 37 años a sus espaldas y le queda poco tiempo de carrera. Aun así, se confía más en él para marcar.

Eso sí, Flick tiene claro que no se le debe forzar, teniendo en cuenta su edad y los últimos problemas físicos que ha tenido. El alemán sabe que cuando está al 100%, Lewandowski es un delantero increíble y, por ende, su titularidad debería estar asegurada, pero también quiere dosificarlo para evitar que se lesione más veces y pueda llegar en un buen estado a los últimos meses de la temporada.

El polaco marcó un hat-trick contra el Celta

Lamine Yamal quiere a los mejores sobre el césped y ya se ha encargado de dejar caer en el vestuario que, sin Lewandowski sobre el terreno de juego, el Barça juega con un delantero menos, especialmente en el área, el sitio donde más peligroso es el polaco con sus movimientos y su inteligencia a la hora de sortear a los defensas rivales.