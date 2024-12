Lamine Yamal no tiene ningún tipo de relación con Lewandowski

El rumor de una pésima relación entre Lamine Yamal y Robert Lewandowski sigue avivándose. Aunque en el terreno de juego la situación es distinta por el bien del equipo, no existe química entre dos de las estrellas del FC Barcelona y eso es un problema. El polaco no acepta que un chico de 17 años pase por delante de él, mientras que el joven extremo se ha cansado de los gestos de su compañero.

Son dos de los futbolistas más cruciales para el equipo y Hansi Flick lo sabe, por lo que ha intentado poner remedio a la situación, pero no parece que haya vuelta atrás. La relación entre ambos es muy fría, por no decir inexistente, y mientras que la temporada pasada era diferente, ahora Lamine ya está más maduro como persona y como jugador y no aguanta el trato que le hace en algunos partidos Lewandowski.

Cero relación entre Lamine y Lewandowski

El problema viene de lejos, y es que el polaco es famoso por hacer gestos despectivos a sus compañeros en el campo de manera pública. Cuando el balón no le llega a él o no ha sido en las condiciones óptimas para controlarlo bien, el atacante se enfada mucho y se queja, hecho que enfurece a los jugadores en el vestuario por las formas que tiene Lewandowski en el terreno de juego.

A pesar de solo tener 16 años el curso pasado, Lamine recibió muchas broncas del polaco porque sus centros no eran precisos o la toma de decisiones del joven extremo no eran las correctas. Un año más tarde, siguen habiendo estos desprecios públicamente, pero Lamine no le va a permitir que le trate de la misma manera teniendo en cuenta que ahora incluso el extremo está por delante de él.

El egoísmo de Lewandowski

Lewandowski cree que es el mejor jugador del equipo y todos los balones tienen que pasar por sus botas para que el Barça pueda ganar. Tiene que chutar todos los penaltis y se cabrea si no recibe una pelota cuando piensa que está solo en el área para rematar. En el vestuario ya tiene esta fama desde su llegada hace unos años y los que ya llevan tiempo ya están acostumbrados.