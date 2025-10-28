Lamine Yamal se lleva a vivir a sus amigos a Barcelona y aumenta la preocupación en el Barça

Lamine Yamal fue uno de los protagonistas negativos en el Clásico que enfrentó al Real Madrid y al FC Barcelona en el Santiago Bernabéu el pasado domingo. El extremo ya estaba en el punto de mira por sus polémicas declaraciones en la previa del partido, atacando al conjunto blanco, mientras que durante el transcurso del encuentro, su rendimiento fue muy cuestionable.

En el Barça existe preocupación por su estado, tanto por su actitud como por sus problemas físicos. Además, ha surgido otra cuestión que le está dando muchos dolores de cabeza a la entidad culé: el hecho de que se vaya a comprar una casa. Y el principal problema reside en que la casa es tan grande que se llevaría a vivir a sus amigos en ella, lo que podría comportar situaciones peligrosas.

Según ha informado El País, Lamine comprará la casa en la que vivieron Gerard Piqué y Shakira durante su etapa juntos. Se trata de una mansión en la urbanización Ciutat Diagonal, en Esplugues de Llobregat, una zona muy exclusiva y que, además, le permitiría tener cerca a otros compañeros, como Alejandro Balde o Ronald Araujo, aunque con el foco principal de tener a sus amigos íntimos.

El jugador habría elegido esta casa tan grande para "convertir una casa familiar en una casa de un deportista de élite", teniendo un gimnasio propio personal, además de un preparador físico y un fisioterapeuta. Eso sí, también habrá espacios para tener a sus amigos muy cerca y, de hecho, que puedan incluso vivir en la misma casa, algo que preocupa al Barça de manera muy seria.

En el Barça preocupa todo el ambiente del jugador y también su actitud

El club azulgrana ya sufrió esto con Neymar, cuando el brasileño se trajo a sus íntimos amigos de Brasil para que vivieran en su casa, algo que no gustó nada en el Barça, ya que podía distraer al futbolista. Esto es lo que acabará pasando con Lamine, por lo que además de su actitud y de sus problemas físicos, la preocupación aumenta con este nuevo motivo.