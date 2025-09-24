Laporta ha explicado a Flick que por el Camp Nou no habrá ningún fichaje en enero

Hace ya muchos meses que la directiva del Barça se encuentra en una situación límite. Hay un grave problema de caja y el hecho de no poder volver al Camp Nou está haciendo mucho daño a la economía de un equipo que si ya no estaba para juegos, ahora está todavía peor. Y es que los graves problemas financieros que se arrastraban desde hace años ahora están volviendo a hacer mella a los culés por culpa de la falta de ingresos en materia de ticketing. Y es que no tener el Camp Nou hace que haya menos asientos que vender y que si se juega en el Estadi Olímpic haya que pagar un alquiler que no es nada barato.

Ante esta situación hace meses que Laporta está buscando la forma de volver al Camp Nou, las obras parecen ir relativamente bien y, a juzgar por las imágenes, el club asegura que el Camp Nou “está para jugar”. Sin embargo, el Ayuntamiento de Barcelona, que tiene la palabra final, no acaba de verlo nada claro. De hecho no lo ve, directamente.

Un año sin fichar si no hay cambios

En este sentido, si las cosas no comienzan a arreglarse, el Barça tendría que comenzar a pagar el nuevo Camp Nou sin siquiera haberlo estrenado. Un drama económico muy importante que acabaría afectando, de forma inevitable, a lo deportivo. Y es que, según hemos podido saber, Hansi Flick ya ha sido informado directamente por Joan Laporta que si no se encuentra una solución a lo del estadio, podríamos estar ante un enero y un verano muy duros en los que fichar sería muy complicado. En especial el mes de enero.

Flick espera algún refuerzo para la plantilla

De hecho, con las lesiones, en especial la de Gavi y la falta de un central de calidad, Flick esperaba poder ir al mercado de invierno a por algún pequeño refuerzo para el equipo. Sin embargo, con esta noticia de parte de Laporta, todo apunta a que el alemán ya puede darse con un canto en los dientes si no le venden ninguno de sus jugadores.

Así pues, los problemas para volver al Camp Nou están comenzando a poner en peligro la viabilidad económica de un club que hace años que no levanta cabeza financieramente hablando.