Las faltas de respeto de Ter Stegen hartan a Hansi Flick: el Barça le abre la puerta de salida a coste cero

El futuro de Marc-André ter Stegen en el FC Barcelona parece sentenciado. Según informa Diario Sport, el técnico Hansi Flick se ha cansado de sus actitudes dentro del vestuario y ya habría dado luz verde a su salida en el próximo mercado de invierno. La relación entre ambos se ha deteriorado notablemente en los últimos meses, y el entrenador alemán considera que el guardameta se ha convertido en una presencia negativa para el grupo.

Manchester United, Newcastle y Tottenham, atentos a la situación del alemán

Desde Inglaterra ya se preparan para aprovechar la oportunidad. Manchester United, Newcastle United y Tottenham Hotspur están evaluando la posibilidad de lanzar una oferta por Ter Stegen en enero, sabiendo que podría salir a coste cero. A sus 33 años, el portero sigue teniendo mercado en la Premier League, donde su experiencia y liderazgo serían muy valorados.

La realidad es que el alemán no atraviesa su mejor momento en el Barça. Una lesión lo ha mantenido alejado de los terrenos de juego, y su regreso está previsto para noviembre. Sin embargo, la irrupción de Joan García, fichaje veraniego del club azulgrana, ha cambiado los planes. Su rendimiento en los primeros meses de la temporada ha convencido a Hansi Flick, que ve en él el futuro de la portería culé.

Y es que, según el cuerpo técnico, la vuelta de Ter Stegen podría generar una tensión innecesaria en el vestuario. Flick no quiere repetir los episodios de la pasada campaña, cuando el alemán mostró su disconformidad con algunas decisiones y cuestionó abiertamente ciertos entrenamientos. El entrenador lo considera un futbolista “tóxico” en el entorno del grupo y no está dispuesto a tolerar más faltas de respeto.

De este modo, el FC Barcelona ya contempla su salida en enero como la mejor opción para todas las partes. Varios clubes ingleses están listos para ofrecerle minutos, estabilidad y un nuevo reto deportivo.

Así pues, el ciclo de Marc-André ter Stegen en el Barça parece llegar a su fin. Hansi Flick no lo quiere en el vestuario y el alemán busca una salida que le devuelva el protagonismo antes del próximo Mundial.