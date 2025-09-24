Leo Messi rompe el acuerdo que tenía para volver al Barça

Hace mucho tiempo que en can Barça sueñan y trabajan con la posibilidad de reencontrarse con Leo Messi. El conjunto culé no puede olvidarse del mejor jugador de la historia ni de todo lo que hizo por el club. En este sentido, no han sido pocas las veces en que Laporta ha tratado de convencer al crack argentino de volver al Camp Nou, ya sea en condición de jugador del Barça, como parte de la dirección deportiva del club o como protagonista de un homenaje que todo el mundo coincide que se debe hacer antes de que Messi se retire del todo. Sin embargo, cada vez se aleja más.

La despedida de Messi en el Camp Nou

La realidad es que a nadie se le escapa que la despedida de Messi como profesional solamente se puede hacer en un escenario: el Camp Nou. El estadio blaugrana siempre será la casa de Leo Messi y el epicentro de la mayoría de sus obras de arte. Sin embargo, en estos momentos, imaginar un partido con el Camp Nou completamente lleno es algo que nadie es capaz de visualizar ni este año ni en los próximos.

Y es que con los constantes atrasos en las obras del Camp Nou, ese hipotético partido de despedida de Messi con el Barça se ve muy lejos. Demasiado. De hecho, esto ha acabado provocando que no haya posibilidad de negociar nada con el entorno de Messi, que no se cree las promesas de la directiva del Barça.

Acuerdos rotos por el Camp Nou

De hecho, según apuntan fuentes cercanas al entorno del Barça, ya existía un principio de acuerdo para celebrar algún tipo de partido en homenaje a Leo Messi con la primera apertura del Camp Nou. Sin embargo, la imposibilidad de confirmar el regreso al estadio culé ha hecho que ese acuerdo se rompa por completo y las conversaciones quedaran en nada, haciendo que cada vez esté más lejos el regreso de Messi al Barça.

Así pues, por culpa de los constantes atrasos en las obras de un Camp Nou que no se sabe ni cuándo ni cómo va a poder acoger al primer equipo del Barça, el regreso de Leo Messi está más lejos que nunca. Y es que ni Montjuïc ni el Johan son escenarios dignos de la figura de Leo Messi.