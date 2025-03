Lewandowski apenas tiene tratos con dos compañeros en el vestuario del Barça

Robert Lewandowski es uno de los mejores delanteros del mundo y uno de los jugadores más importantes en el FC Barcelona. El polaco es un futbolista letal en el área y pocas veces falla una ocasión clara, por lo que forma un triplete en ataque espectacular con Lamine Yamal y Raphinha. Sin embargo, la relación entre los tres no es la mejor, con el delantero centro siendo el más perjudicado.

El polaco apenas tiene trato con los dos extremos azulgranas en el vestuario y su relación es mínima. Tanto el catalán como el brasileño no se hablan mucho con Lewandowski porque no les gusta su actitud y su comportamiento, especialmente en los terrenos de juego, donde el veterano atacante se queja públicamente con gestos despectivos hacia sus compañeros, algo que no gusta nada al vestuario.

Lewandowski no tiene trato ni con Lamine ni con Raphinha

Por eso, Lamine y Raphinha sí que tienen muy buena relación y son una piña, pero Lewandowski va más por libre y no tiene trato con sus dos compañeros del ataque. Además, la cultura que hay entre los tres es muy diferente, con el catalán y el brasileño más animados, mientras que el polaco es más apagado y su edad también es un punto a destacar, ya que hay mucha diferencia respecto a otros jugadores.

La realidad es que aparte de ellos dos, Lewandowski tampoco tiene mucha relación con otros futbolistas de la plantilla que opinan de la misma manera que los dos delanteros. Piezas clave como Pedri o Gavi también se han quejado de la actitud del polaco en ciertos momentos del juego y han intentado hablarlo con él y con Hansi Flick, pero sin éxito. El jugador siempre ha asegurado que lo hace para que puedan mejorar, pero no gusta igual.

El polaco se quedará un año más

Aun así, los jugadores del Barça tendrán que aguantar al polaco un año más, teniendo en cuenta que el conjunto azulgrana lo ha renovado una temporada más. A pesar de todo esto, Lewandowski sigue aportando muchos goles y ayudando a conseguir los objetivos que se plantea el club, por lo que se ha decidido ampliarle el contrato un curso más. Eso sí, el siguiente podría ya ser su último en Barcelona.