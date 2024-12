Lewandowski está siendo muy criticado en el vestuario del Barça

A medida que pasan las semanas, la situación de Robert Lewandowski en el Barça está provocando cada vez más dudas. El delantero polaco ha dejado de marcar goles, lo que ha evidenciado sus limitaciones en otras facetas del juego, como la falta de presión sobre la salida de balón del equipo rival, una tarea fundamental en la estrategia de Hansi Flick.

Esta carencia de esfuerzo defensivo está afectando al rendimiento del equipo, ya que obliga a sus compañeros a intensificar su trabajo defensivo para cumplir con los planes tácticos del entrenador. Lewandowski sigue siendo el único delantero centro puro en la plantilla y, tras un inicio de temporada prometedor en términos de goles, ha gozado de un margen de confianza que le ha permitido justificar su escaso trabajo sin balón.

El vestuario se harta de Lewandowski

Sin embargo, la falta de esfuerzo de Lewandowski ha comenzado a generar malestar entre sus compañeros, quienes están cada vez más cansados de ver cómo el delantero parece actuar de forma individualista. Además, Lewandowski ha intentado tomar las riendas del vestuario, lo que ha provocado tensiones internas. Ha criticado algunas decisiones de Flick y, lo que es aún más grave, ha cuestionado el trabajo de varios de los jóvenes talentos del equipo. Uno de los primeros en recibir sus reproches fue Lamine Yamal, a quien Lewandowski reprendió públicamente la temporada pasada por no pasarle el balón en un partido.

En el último enfrentamiento contra el Atlético de Madrid, Lewandowski también mostró su frustración por algunas jugadas que no salieron como esperaba. No obstante, esta vez fue Gavi quien le contestó, recriminándole que no presionara a Oblak en una salida de balón del equipo rojiblanco, lo que enfureció aún más a Lewandowski. En este escenario, Hansi Flick sigue considerando su salida para el próximo verano.

Darwin Núñez, en el punto de mira

El problema es encontrar un sustituto de garantías, un delantero centro de primer nivel que garantice goles. El objetivo de Haaland sigue muy alejado, por los problemas económicos de la entidad y por la negativa del Manchester City de dejar salir al noruego antes del 2026, por lo que la dirección deportiva está doblando esfuerzos en busca de un delantero.

Y el nombre que ahora tienen encima de la mesa es el de Darwin Núñez, que ha perdido todo el protagonismo en el Liverpool de Slot, que está jugando con Luis Díaz de falso delantero centro. El valor del uruguayo se está desplomando, hasta el punto de que el Barça cree que podría sacarlo de Anfield Road por una cantidad cercana a los 45 millones de euros.