Lewandowski está completamente aislado en el vestuario del Barça

Robert Lewandowski está teniendo una buena temporada en el FC Barcelona bajo las órdenes de Hansi Flick. El polaco se reencontró con el técnico alemán, con quien ya estuvo en el Bayern de Múnich, y la confianza del delantero ha subido respecto al curso pasado, cuando tuvo un bajón considerable de cara a portería. En esta campaña, es Pichichi en la Liga con 16 goles y también en la Champions con 7.

Aun así, no todo son buenas noticias, ya que fuera de los terrenos de juego, la situación es difícil para Lewandowski por un simple motivo: sus problemas en el vestuario. El polaco está completamente aislado y no tiene buena relación con sus compañeros a excepción de Wojciech Szczesny, el portero que vino a suplir la lesión de Ter Stegen y que es muy buen amigo suyo. Quitando al guardameta, no tiene mucho más.

Lewandowski no tiene relaciones en el vestuario

El atacante no tiene trato con prácticamente nadie, ya que no cae bien entre los jugadores azulgranas. Algunos futbolistas están muy cansados y hartos de sus gestos despectivos en el campo y han decidido romper relaciones con él por su comportamiento negativo. Estrellas como Lamine Yamal o Gavi no soportan a Lewandowski, aunque en el terreno de juego lo disimulan por su profesionalismo.

Los jóvenes son los que especialmente están muy cabreados con el polaco, ya que tienen poca experiencia y el delantero tendría que ser un ejemplo a seguir y como un padre para ellos, ya que les tendría que enseñar todo. Sin embargo, Lewandowski se enfada si no le llega un pase o un centro en condiciones y los gestos que hace públicamente de manera despectiva hartan a sus compañeros.

El polaco no quiere competencia

Por otra parte, al Barça le gustaría encontrarle un sustituto al atacante cuando este se vaya, pero Lewandowski se niega a que venga cuando él esté aún en el equipo. Como parece evidente que renovará por una temporada más, hasta la 2025/26, en el club azulgrana estarían buscando un nuevo delantero para el año siguiente, ya que el polaco no quiere competencia en su posición.