Lewandowski ha estado presionando a Flick para que no sea titular con el Barça

A Robert Lewandowski se lo ve más animado que de costumbre. El triunfo ante el Athletic de Bilbao no solo le devolvió la confianza al Barça tras el ridículo frente al Aleti del Cholo Simeone, sino que también lo alegró por otro motivo: su amigo Wojciech Szczęsny le ganó la pulseada a Iñaki Peña y se quedó con el arco culé.

El polaco no había tenido la oportunidad de debutar bajo los tres postes hasta que Hansi Flick decidió incluirlo en la alineación titular en el duelo de Copa del Rey frente al Barbastro. Aunque tuvo poca participación, el técnico alemán entendió que Szczęsny transmitía mayor seguridad al equipo y optó por ratificar su titularidad en Yeda. No se equivocó: el ex Juventus fue uno de los mejores del conjunto culé y respondió de buena manera cada vez que lo exigieron. Así, todo indica que volverá a ocupar el puesto en la gran final del domingo ante el Real Madrid.

Lewandowski, clave para su llegada

Cabe recordar que Szczęsny se había retirado de la actividad profesional, pero el Barça lo fue a buscar tras la lesión de Ter Stegen, y no pudo decir que no. Además, un factor clave fue que su amigo Lewy estaba en el equipo e hizo su parte para que las negociaciones llegaran a buen puerto.

Sin embargo, a medida que pasaban los partidos y Peña seguía siendo el titular en el arco, Lewandowski comenzó a sentirse incómodo, ya que la directiva culé le había prometido que Szczęsny ocuparía esa posición. Finalmente, el golero tuvo su oportunidad de debutar en el FC Barcelona y no decepcionó.

Flick, duro con Iñaki

Según publicó el diario Marca, el entrenador alemán le quitó la titularidad a Peña por llegar tarde a la sesión de activación previa al encuentro ante el conjunto vasco. A pesar de las excusas que ofreció el guardameta, Flick dio una muestra de autoridad frente al vestuario y lo mandó al banquillo.

Como mencionó al llegar a Barcelona, en temas disciplinarios el técnico es muy estricto y no permite que ningún futbolista rompa las normas de convivencia. Habrá que ver cuánto tiempo durará el castigo para Peña.