Lewandowski lo apuñala por la espalda después de meses sin dirigirle la palabra en el Barça

La crisis económica que está viviendo el Barça amenaza con llevarse por delante la buena temporada que está realizando el equipo de Hansi Flick. A raíz de esta situación, el club culé todavía no ha podido inscribir a dos futbolistas clave para la plantilla, como Dani Olmo y Pau Víctor. El club trabaja a contrarreloj para solucionar el asunto cuanto antes, pero la realidad es que el panorama es complejo.

En ese marco, el presidente Joan Laporta intentó una jugada desesperada y se comunicó con Robert Lewandowski, uno de los mejores pagos del equipo, para desearle un feliz año nuevo y pedirle un favor: que se baje el salario para inscribir a sus compañeros. A cambio, le ofreció la renovación de su contrato por una temporada más, en la que le devolvería el monto que se hubiese rebajado. Sin embargo, el polaco no quiso ayudar al club y rechazó la propuesta.

Problemas en el Barça

Además de la situación salarial, otra cuestión a tener en cuenta es que Lewandowski últimamente no se habla con varios de sus compañeros, entre los que se encuentra Pau Víctor. El veterano no se lleva para nada bien con el delantero de 23 años, y prácticamente no tienen diálogo fuera del campo de juego. La pregunta que sobrevuela las oficinas culés por estas horas es si el polaco rechazó el ofrecimiento de Laporta debido a su mala relación con el atacante.

Así las cosas, en el Barça entienden que tienen el camino allanado para ir en búsqueda de un delantero estrella para la próxima temporada. Cabe recordar que el ex Bayern Múnich había pedido a la dirigencia que no contraten a ninguna figura en su puesto, ya que su objetivo era ser titular en su último año de contrato.

Los beneficiados

Ansu Fati podría ser uno de los favorecidos en esta historia. El delantero de Sant Cugat tenía los dos pies prácticamente fuera del Barça, pero con los problemas para inscribir a Olmo y Víctor, Flick no descartaría la posibilidad de que siga en la plantilla.

Si el Barcelona no logra solucionar el tema, otro de los beneficiados sería Ferrán Torres. Es cierto que el futbolista terminó jugando en el equipo culé, pero si la historia no da un vuelco, el club descartaría las propuestas que recibió de equipos de la Premier League.