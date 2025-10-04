Lewandowski, no celebró el gol de Ferran Torres o es titular, contra el Sevilla, o habrá lío

El vestuario del FC Barcelona vive días de máxima tensión en torno a Robert Lewandowski. El delantero polaco, que atraviesa una temporada de altibajos, no disimuló su descontento durante el partido de Champions frente al PSG. Cuando Ferran Torres marcó el gol de la victoria, todos los compañeros corrieron a abrazar al valenciano menos Lewandowski, que permaneció inmóvil, sin mostrar alegría alguna por el tanto que dio aire al conjunto culé.

Este gesto no ha pasado desapercibido y ha generado un nuevo foco de conflicto en el vestuario. Algunos futbolistas y miembros del cuerpo técnico interpretan su actitud como un síntoma claro de frustración: el polaco siente que está perdiendo protagonismo y que ya no se le garantiza la condición de intocable en el once.

El pulso de Lewandowski: Sevilla como prueba de fuego

El próximo encuentro de Liga frente al Sevilla se ha convertido en un examen no solo deportivo, sino también de gestión de vestuario. Lewandowski ha dejado claro en privado que quiere ser titular sí o sí, y que no aceptará de buen grado un rol secundario. Según fuentes cercanas al club, el delantero considera que su jerarquía debe pesar más que las rotaciones y que un jugador de su trayectoria no puede ser suplente en citas de máximo nivel.

En el Barça, sin embargo, no todos opinan igual. El cuerpo técnico valora muy positivamente el rendimiento reciente de Ferran Torres y Lamine Yamal, futbolistas que están aportando frescura, goles y compromiso en cada partido. Hansi Flick sabe que apostar de nuevo por Lewandowski como referencia ofensiva podría desatar un problema mayor si el polaco no responde con goles.

Entre la jerarquía y el rendimiento: el dilema culé

El debate interno es evidente: ¿debe primar el peso de los galones o el rendimiento inmediato? Lewandowski es uno de los grandes nombres del vestuario, pero su producción goleadora ya no está a la altura de sus mejores días. El polaco quiere sentirse imprescindible, mientras que el cuerpo técnico apuesta por meritocracia y rotaciones.

Si Flick decide dejarle en el banquillo contra el Sevilla, el riesgo de que se produzca un “incendio” en el vestuario es muy alto. El propio Lewandowski ha mostrado con gestos —como su no celebración del gol de Ferran— que la situación le incomoda profundamente.