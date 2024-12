Flick se enfrenta a Joan Laporta y Deco para salvar a un sentenciado en el Barça

El FC Barcelona ya está planificando la plantilla de la temporada que viene y hay varios interrogantes sobre algunos jugadores. Un caso especial es el de Frenkie de Jong y su futuro incierto, ya que el neerlandés aún no ha respondido a la oferta de renovación que le mandó el club y desde la dirección deportiva ya empiezan a abrirle la puerta de salida al jugador de manera definitiva.

Sin embargo, hay alguien que no quiere que el centrocampista se vaya: Hansi Flick. El técnico alemán está enamorado del futbolista y cree que encaja muy bien en sus esquemas. Por eso, le está pidiendo a Joan Laporta y a Deco que no vendan a De Jong bajo ningún concepto y que intenten renovarlo lo antes posible. El neerlandés acaba contrato el 30 de junio de 2026, por lo que el club tiene prisa.

Flick quiere a De Jong

Desde que volvió de su lesión en el tobillo, Flick le ha dado bastantes minutos al jugador para que comande el equipo en la sala de máquinas. Aun así, el rendimiento de De Jong está en entredicho, ya que su nivel no está siendo muy alto y parece que no pueda jugar al 100% por sus problemas físicos. De hecho, incluso da la sensación de que no va a tope en las disputas de balón por miedo a lesionarse otra vez.

Pero el objetivo del entrenador alemán es recuperar al neerlandés, ya que lo considera uno de los mejores futbolistas del mundo en el centro del campo y cree que es ideal para lo que quiere crear en el terreno de juego. En los primeros partidos, De Jong jugó prácticamente de pivote defensivo, en la base de la jugada, pero en los últimos encuentros ha jugado más avanzado, como de mediapunta, y contra el Mallorca marcó un gol y dio una asistencia en esa posición.

Las dudas del jugador

Si finalmente el asunto dependiese de Flick, el neerlandés se quedaría en el Barça la próxima temporada. Pero el jugador tiene dudas acerca de su futuro en el club y la dirección deportiva no puede aguantar mucho más sin renovarlo. Si no acepta la oferta dentro de poco, Joan Laporta tendrá que ponerlo en el mercado para evitar que se vaya gratis en 2026.