Lewandowski se ha convertido en un problema en el vestuario del Barça

Robert Lewandowski es uno de los mejores delanteros del mundo y una pieza importante en el FC Barcelona. Sin embargo, y tras haber cumplido 37 años, su carrera está en el tramo final, por lo que su rol en el Barça podría disminuir en esta temporada. De hecho, y aunque empezó el curso lesionado, el polaco aún no ha podido ser titular en Liga, lo que ha provocado su enfado.

En el primer partido, no estuvo disponible por lesión, pero en el segundo y en el tercero sí que ha entrado en la convocatoria, pero sin salir de inicio. Esto ha provocado que Lewandowski no haya estado conforme con la decisión de Hansi Flick de dejarlo en el banquillo y, además, sin darle muchos minutos de calidad, a pesar de que el ariete salía de lesión y, a su edad, es importante controlarlo.

Lewandowski no está llevando nada bien ser suplente

Aun así, el polaco se ha convertido en un problema en el vestuario del Barça, ya que cree que puede ser titular de manera constante, especialmente en los encuentros importantes o en aquellos donde el conjunto azulgrana necesite pólvora en ataque, como ha sido el caso en las dos últimas jornadas. Pero el rendimiento de Lewandowski ha estado lejos de ser lo que era antaño.

A pesar de ello, el atacante no lleva bien ser suplente y empezar los partidos desde el banquillo, por lo que le habría pedido a Flick, una vez ya se ha recuperado de su lesión y con un parón de selecciones por en medio, que a la vuelta deberá ser titular sí o sí, ya que se ve preparado para volver a liderar el ataque azulgrana y ser acompañado por Lamine Yamal y Raphinha en las bandas.

Flick tendrá que decidir sobre la titularidad del polaco

Por lo tanto, está por ver si el técnico alemán hará caso a uno de los pesos pesados del vestuario culé y le devolverá la titularidad, o seguirá confiando en Ferran Torres para que sea la referencia en ataque algunos partidos más, lo que podría provocar que los problemas con Lewandowski se intensifiquen de verdad.