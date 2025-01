No le dirige la palabra a Lewandowski porque es el traidor en el vestuario del Barça

El FC Barcelona está viviendo unos días dulces después de ganar la Supercopa de España con una humillación al eterno rival, el Real Madrid. Aun así, la dirección deportiva sigue trabajando de cara al mercado de fichajes y en este mismo invierno se podrían producir cambios en el equipo, tanto de entradas como de salidas. Uno de los futbolistas más importantes de la plantilla podría acabar diciendo adiós en el Barça.

Se trata de Ronald Araujo, el defensa uruguayo que no quiere renovar su contrato y le gustaría irse en este mes de enero a la Juventus de Turín. Mientras los dos equipos negocian, en el vestuario han intentado convencer al central de que se quede y no se vaya a Italia. Uno de los jugadores que más lo ha intentado ha sido Robert Lewandowski, ya que ve a Araujo como una pieza clave en defensa. Y eso ha hecho enfadar a otro central y no le dirige la palabra al polaco.

Iñigo Martínez, enfadado con Lewandowski

Iñigo Martínez cree que el delantero es un traidor en el vestuario por el simple hecho de querer que se vaya él antes que el uruguayo, un futbolista que se ha pensado seriamente en abandonar el Barça a mitad de temporada. En cambio, el vasco lo ha dejado todo sobre el campo y no ha tenido ninguna duda a la hora de recalar en Barcelona y jugar en la entidad azulgrana.

Lo que es cierto es que Lewandowski prefiere a Araujo por el simple hecho de que es más joven y tiene más potencial, aunque al polaco le queden pocos años en el club porque también es muy mayor. Aun así, quiere lo mejor para el Barça y piensa que una salida del uruguayo sería trágica para los intereses más próximos del conjunto culé, mientras que la marcha de Iñigo no sería ningún drama.

La salida de Araujo, con dudas

El internacional con Uruguay tendría decidido marcharse a Italia para tener una nueva aventura, ya que cree que con Hansi Flick no va a tener muchos minutos. Sin embargo, está por ver si el Barça aceptará cualquier oferta a la baja de parte de la Juventus y si intentará convencer al jugador de que se quede, al menos, hasta el próximo verano, para no debilitar al equipo a mitad de temporada.