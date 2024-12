Lewandowski, y no es el único, pide a Flick que no vuelva a jugar de titular con el Barça

Pasan los partidos y las dudas sobre el nivel de Iñaki Peña como portero para la élite no paran de aumentar. Y es que el alicantino, más allá de su actuación en el Clásico contra el Real Madrid, sigue sin ser un cancerbero decisivo, sin realizar aquellas paradas imposibles que difrerencian los grandes porteros de los elegidos.

Es por ello que dentro del vestuario ya se están empezando a mover, para intentar convencer a Hansi Flick de que le de una oportunidad a Wojciech Szczesny, que decidió volver a los terrenos de juego, después de retirarse, para aceptar la oferta del Barça. El polaco aterrizó en Barcelona con el convencimiento de que iba a ser titular, pero todavía no ha debutado.

El vestuario quiere a Szczesny en la portería

Y uno de los que más están apretando a Flick para que le de una oportunidad a Szczesny es precisamente el mismo que más se movió para lograr su fichaje, Robert Lewandowski, amigo personal del portero, que fue clave para que Szczesny aceptara prorrogar su plan de jubilación de Marbella. El Barça le pidió ayuda al delantero, para que convenciera al portero, por lo que ahora Lewandowski se siente en deuda con su amigo.

Lewandowski fue en primero en intentar convencer a Flick, pero no ha sido el único, ya que en los últimos días otros pesos pesados del vestuario han intentado hacerle ver al entrenador de que quizá la portería sea una de las posiciones que merecen un cambio. Y es que la defensa no confía en Iñaki Peña a la hora de jugar con él con los pies, así como tampoco a la hora de dejar mucho espacio entre la espalda de los defensas y el portero.

Flick confirma que Iñaki Peña seguirá siendo el portero titular

Mientras, Flick no tiene previsto cambiar de portero, al menos en el corto plazo, como no dudó en confirmar en la rueda de prensa previa al partido contra el Mallorca. "Szczesny ha hecho un muy buen entrenamiento, pero puedo decir que ahora mismo no tengo previsto cambiar al portero. Iñaki es el titular, como he dicho otras veces, y esto es así", afirmó el entrenador.

De momento, pues, las presiones que está recibiendo no están surgiendo efecto.