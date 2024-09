Iñaki Peña es traicionado por el Barça: la lesión de ter Stegen no le beneficia; un ex se postula

Las cámaras apuntaron rápidamente al área donde yacía Marc-André ter Stegen, dolorido tras haber caído mal en una jugada puntual propinada por Villarreal. El portero agarró bien el balón, pero su rodilla se llevó la peor parte, estaba descolocada y ni él pudo creer cuando vio que no andaba bien la zona afectada. Los médicos entraron enseguida y lo retiraron en camilla, Iñaki Peña hizo su ingreso y la preocupación aumentó más por las nulas noticias sobre el alemán. Minutos más tarde se confirmó lo peor.

El alemán se perderá toda la temporada tras sufrir una rotura completa del tendón rotuliano, por ende, la operación se llevará a cabo para que el tiempo de espera no se prolongue más. Las malas noticias para Hansi Flick siguen pese a que el equipo no pierde en el campeonato español, sigue puntero y yendo de goleada en goleada. No obstante, la importancia del portero es un caso que ni para el DT ni para la dirección deportiva pasa desapercibida. Y quien tampoco quiso pasar de frente fue nada más que un exportero del Barça, Claudio Bravo, quien le dio una noticia al Barcelona.

Bravo desea volver

El chileno Claudio Bravo estuvo bajo las sombras de ter Stegen cuando el germano empezó a tomar ritmo, al mapochino no le quedó otra que ser un relevo para el equipo. No lo hizo mal y tras tres temporadas, partió al Manchester City y luego al Real Betis, el último cuadro en el que se retiró. Y tras recientes declaraciones a ‘winwin’, dijo que “si el Barcelona me quiere, estaré dispuesto a salir del retiro”.

El chileno y el Barcelona

Con 41 años y una carrera para aplaudir, tanto a nivel de club como de selección, Claudio Bravo pasó por Cataluña para dar muestra de su experiencia y seguridad bajo los palos. Disputó oficialmente alrededor de 75 partidos como culé y levantó nueve títulos, la Champions League, entre las más importantes, así como las dos Ligas.

Iñaki Peña a corto plazo

La propuesta de Claudio Bravo sigue firme, pero la realidad del Barcelona es que el sustituto inmediato para el lesionado ter Stegen es Iñaki Peña, quien a sus 25 años asume una de las mayores responsabilidades. Ya tiene 23 partidos oficiales como blaugrana y seguramente vaya por más, al menos hasta que la institución decida traer otro arquero o, finalmente, confiar en Peña como titular.