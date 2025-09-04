Lío en el vestuario de la Roja, no se hablan, Luis de la Fuente pide paz, pero es prácticamente imposible

Luis de la Fuente no quiere ningún tipo de problema en el vestuario de la Roja, especialmente ante jugadores de equipos diferentes, ya que la rivalidad puede provocar situaciones de tensión. Sin embargo, uno de los conflictos habría llegado desde el vestuario de un mismo conjunto, por lo que aunque el seleccionador ha pedido paz, parece prácticamente imposible que la situación se arregle.

Se trata de Fermín López y Gavi, dos piezas importantes en el FC Barcelona y también con España, a pesar de que el segundo no ha podido asistir a esta convocatoria por los problemas físicos que sufrió en su rodilla operada hace unos días y que provocaron que no estuviera disponible ni para el último partido de Liga con el Barça ni con la selección en este parón del mes de septiembre.

Luis de la Fuente ha pedido paz entre Fermín y Gavi

Aunque ambos jugadores han sido mejores amigos desde pequeños, ya han crecido juntos en la Masía, desde hace unas semanas su relación se ha ido a pique por distintos motivos, tirando más hacia aspectos extradeportivos, lo que ha provocado un terremoto en el vestuario del Barça y, a partir de ahora, también en la selección. Eso sí, en este parón no habrá este problema.

Sin embargo, Luis de la Fuente tiene claro que Gavi seguirá siendo un futbolista muy importante con España, por lo que si sus problemas físicos remiten y está disponible para ser convocado en el próximo parón, entrará en la lista. Por eso, el seleccionador le habría pedido a los dos andaluces que hagan las paces por el bien de la Roja de cara a los próximos meses de preparación para el Mundial.

Los dos jugadores del Barça han perdido la gran relación que tenían

Precisamente, los encuentros de clasificación para la gran cita del año que viene serán fundamentales para que Fermín y Gavi puedan reconducir su situación, pero parece algo muy complicado, ya que varios jugadores del Barça ya lo intentaron en su momento sin éxito. Ahora, ha sido el turno del seleccionador para que este lío en el vestuario pueda solucionarse y haya paz total.