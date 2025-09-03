Luis de la Fuente les pide que, por el bien de la Roja, hagan las paces, prácticamente no se hablan

Luis de la Fuente no quiere problemas en la selección española y, por eso, el entrenador les habría pedido a dos jugadores del FC Barcelona que, por el bien de la Roja, hagan las paces, ya que no se hablan y su relación es mala desde hace meses, como se ha visto en este último tiempo en el conjunto azulgrana. Sin embargo, parece algo complicado tras lo que ha pasado.

Se trata de Fermín López y Gavi, dos jugadores que eran mejores amigos hace tiempo, pero que diversos motivos extradeportivos han provocado que su gran relación se haya ido a pique. Por eso, y teniendo en cuenta que deberían ser dos piezas clave en el combinado nacional, el seleccionador no quiere que este mal rollo se traslade también al vestuario de la selección española.

Luis de la Fuente le ha pedido a Fermín y Gavi que arreglen su relación

Eso sí, no será durante este parón del mes de septiembre, ya que aunque Gavi estaba convocado, finalmente se le ha descartado por los problemas que le surgieron en la rodilla derecha, la operada de su grave lesión. Aun así, la intención es que el andaluz vuelva en las próximas convocatorias, por lo que la situación se volvería a repetir en el caso de que Fermín también acudiera.

Como parece que será el caso, De la Fuente ya ha hablado con los dos para que arreglen de una vez los problemas que tienen. El seleccionador lo ha hecho con Fermín en un entrenamiento, dejándole claro que esta situación tensa no debe afectar a la selección, mientras que con Gavi, después de hablar con él por teléfono cuando se lesionó, también le habría comentado lo mismo.

El seleccionador podría dejarlos fuera de las convocatorias si no lo hacen

El técnico tiene claro que no dejará pasar ni una, especialmente a dos futbolistas que, aunque son muy importantes, podrían llegar a ser prescindibles si el caso no mejora y hay otros jugadores que aprietan fuerte durante la temporada para recibir la llamada de la selección. De la Fuente no se casa con nadie y no dejará que este problema afecte de verdad al vestuario de la Roja.