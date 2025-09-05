Luis de la Fuente avisa a Flick, no está bien, el Barça tiene un problema

La selección española ganó su primer partido de clasificación para el Mundial de Estados Unidos del año que viene con un contundente 0-3 ante una débil Bulgaria. Aun así, Luis de la Fuente avisó a Hansi Flick de que un jugador del FC Barcelona no está bien, por lo que el conjunto azulgrana se podría encontrar con un problema serio una vez vuelvan los futbolistas a sus respectivos clubes.

Se trata de Ferran Torres, uno de los delanteros de la Roja y del Barça. El valenciano no fue titular, a pesar de que lo estaba siendo en el equipo catalán, lo que ha dejado dudas sobre su estado físico o su papel en la selección, teniendo en cuenta que es de los pocos que puede jugar de referencia en España y, si no lo hace estando bien, quiere decir que el seleccionador no cuenta con él.

Ferran Torres no fue titular con España y han saltado las alarmas

Con el Barça, Ferran ha empezado bien la temporada, siendo titular en las tres primeras jornadas de Liga y habiendo marcado dos goles. Sin embargo, su titularidad se ha debido a que Robert Lewandowski empezó el curso lesionado y ha ido cogiendo el ritmo de competición poco a poco, por lo que lo más probable es que el valenciano se vaya al banquillo más pronto que tarde.

Precisamente, en el banquillo fue donde el delantero se quedó todo el partido contra Bulgaria y no pisó el terreno de juego para jugar un solo minuto. El próximo partido de la selección será el próximo domingo ante Turquía y ahí se verá si Ferran tiene algún problema físico o si simplemente está descartado por el técnico, a pesar de su buen nivel con el club azulgrana en los últimos meses.

El delantero valenciano está siendo importante en el Barça

El valenciano ha ido mejorando su rendimiento con el Barça desde la campaña pasada, donde fue un futbolista muy importante, aunque no fuese titular indiscutible bajo las órdenes de Hansi Flick. Ahora, con el bajón físico y futbolístico que ha dado Lewandowski, el polaco podría encontrarse una competencia seria en la posición de delantero centro en el conjunto culé.