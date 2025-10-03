Luis de la Fuente hace lo que nadie en el Barça se atreve con Lamine Yamal, va por el mal camino

Como es de esperar, Lamine Yamal volverá a una nueva convocatoria con la selección española de cara al parón internacional de este mes de octubre. Luis de la Fuente confía en él como una de las estrellas del equipo, el mismo caso que en el FC Barcelona, pero el seleccionador está haciendo lo que nadie en el Barça se atreve con el jugador, ya que se cree que va por el mal camino.

De hecho, el técnico ha hablado muchas veces con el extremo para pedirle disciplina e intensidad. De la Fuente lo suele llamar por teléfono antes de las listas de los convocados para designarle el plan que tiene para él y lo que busca de él, tanto en los entrenamientos como en los partidos, para evitar que puedan suceder aspectos que en el conjunto azulgrana le ocurren.

Luis de la Fuente habla mucho con Lamine Yamal para pedirle disciplina

En el Barça, algunos ya empiezan a ver cómo se está dejando y no llega a defender como de antaño, cuando tenía que ganarse los minutos y se lo dejaba todo en el campo. Ahora, como ve que es uno de los mejores del mundo y tiene que ser titular por decreto, no trabaja tanto. Sin embargo, De la Fuente tiene claro que esto, en la Roja, no va a ocurrir bajo ningún concepto mientras esté él en el banquillo.

Por eso, y a diferencia de lo que ha hecho Hansi Flick en la entidad culé, el seleccionador ha hablado muchas veces sobre su actitud y sobre sus posibles castigos en el caso de que no dé el 100%, ya sea en los entrenos o en los encuentros. El nivel de disciplina con España para Lamine es otro muy diferente respecto al que tiene con su club y así se lo ha dejado claro en más de una ocasión De la Fuente.

El Barça no está nada contento con la convocatoria del extremo

Por otra parte, en el Barça no están nada contentos con la inclusión de Lamine Yamal en la convocatoria con España. A pesar de que era claro que iría con el combinado nacional, en el conjunto azulgrana creen que no debería haber ido por las molestias que le obligaron a perderse algunos partidos, precisamente después de jugar con la selección en el parón del mes de septiembre.