Luis de la Fuente no lo llevará al Mundial con la Roja a pesar de ser clave en el Barça

La noticia ha retumbado con fuerza en el entorno culé: Luis de la Fuente ha comunicado su decisión final de no incluir a Balde en la convocatoria para el próximo Mundial. Aunque el defensa azulgrana ha sido uno de los jugadores más destacados en el Barça, su gran rendimiento no ha bastado para convencer al seleccionador nacional. (“Está fuera, no irá al Mundial”)

En su explicación pública, De la Fuente lanzó un mensaje que pone de manifiesto cómo entiende su rol como seleccionador: “Si no juega, no irá al Mundial”. Esa afirmación ha sido interpretada no tanto como un castigo personal hacia Balde, sino como una advertencia general que pretende marcar estándares: no basta con brillar en un club, hay que tener la confianza del técnico y demostrar consistencia en el contexto de la selección.

Las razones detrás del “no”

¿Por qué Balde queda fuera pese a brillar en el Barça? Hay varios factores que parecen haber pesado más allá del rendimiento individual:Voluntad de juego y minutos competitivos. De la Fuente ha dejado claro que prioriza jugadores que participen regularmente en sus clubes. Si Balde no estaba cumpliendo ese requisito constante, la puerta de la Roja podía cerrarse.

Perfil de selección y equilibrio del equipo. La Roja posee una fuerte competencia en la posición de lateral izquierdo. El seleccionador debe tomar decisiones que aporten solidez táctica al conjunto. Aunque Balde aporte en ataque, De la Fuente podría optar por perfiles que ofrezcan más equilibrio defensivo o que encajen mejor en su esquema.

La valentía del seleccionador

Confianza del seleccionador. La decisión muestra que De la Fuente está dispuesto a dejar fuera incluso jugadores con gran peso en su club si no cree que estén plenamente alineados con su proyecto. El mensaje más fuerte de esta lista es que el seleccionador busca jugadores que no solo rindan, sino que transmitan convicción en su visión del equipo.

La decisión es un claro mensaje: estar en un gran club no garantiza un puesto automático con la Roja. Balde, por muy importante que sea en el Barcelona, tendrá que trabajar para recuperar la confianza del seleccionador y demostrar que puede contribuir con consistencia al estilo que exige Luis de la Fuente.