Luis Díaz está utilizando al Barça para conseguir un mejor contrato con el Liverpool

Desde hace tiempo, el FC Barcelona cuenta con el 'sí, quiero' de Luis Díaz para vestir su camiseta, pero parece que no será posible. A pesar de tener solo contrato hasta 2027 con el Liverpool, el cuadro 'red' no tiene ninguna intención de desprenderse de él este próximo verano. Arne Slot cuenta con el colombiano en su proyecto y la respuesta a la primera aproximación culé ha sido clara: "No está en venta, se queda en Anfield".

En las últimas horas, The Athletic ha desvelado que el Liverpool no tiene ninguna intención de desprenderse de Luis Díaz. Después de los primeros contactos por parte del Barça, la respuesta ha sido contundente, rechazando la posibilidad de negociar su traspaso. Al Barça se le escapa un futbolista prioritario y que tenía el visto bueno de la directiva y del propio Raphinha, que no se opuso que llegase un jugador para competir su posición en el campo.

Luis Díaz seguirá en Liverpool: el colombiano no se moverá de Anfield

Pese al interés de clubes como el FC Barcelona y Al-Nassr, el extremo colombiano Luis Díaz continuará en el Liverpool la próxima temporada. El club inglés ha rechazado las propuestas recibidas, dejando claro que el jugador no está en venta y que forma parte fundamental del proyecto del nuevo entrenador Arne Slot.

El FC Barcelona había identificado a Luis Díaz como su principal objetivo para reforzar la banda izquierda, especialmente tras la dificultad de fichar a Nico Williams. El director deportivo del club catalán, Deco, mantuvo conversaciones con el Liverpool, pero la respuesta fue tajante: Díaz no está en venta. A pesar de que el jugador habría mostrado interés en unirse al Barça, el club inglés no está dispuesto a negociar su salida.

Una pieza clave en el esquema de Arne Slot

Luis Díaz ha demostrado ser un jugador determinante en el Liverpool, disputando 50 partidos en la temporada 2024-2025 y aportando 17 goles y 8 asistencias. Su velocidad, regate y capacidad para desbordar por la banda izquierda lo convierten en una amenaza constante para las defensas rivales. Además, su compromiso defensivo y versatilidad táctica lo hacen indispensable en el esquema del nuevo técnico Arne Slot, quien cuenta con él como una pieza clave para la próxima temporada.

Con contrato hasta 2027, el colombiano se mantiene enfocado en su rendimiento con los 'Reds' y en seguir siendo un referente tanto en su club como en la selección nacional. A pesar de los rumores y ofertas, Luis Díaz continuará brillando en Anfield, consolidándose como uno de los extremos más desequilibrantes del fútbol europeo.