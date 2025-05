Luis Enrique es quien ha pedido al PSG que de por acabadas las negociones con el Barça porque no tiene nivel

El presidente del PSG sigue con su idea incesante de llegar a coronarse como campeón de la Champions League. Al-Khelaïfi, desde su llegada a la ciudad parisina, solo ha hecho que invertir petrodólares para armar un equipo tan potente al que no pueda vencer ningún equipo en el viejo continente. Hasta ahora su objetivo no se ha llegado a materializar.

Pero cuidado por qué este año parecía que un jugador del Barça haría las maletas hacia la capital francesa. Luis Enrique, ante las intenciones del magnate, ha tenido que frenar un fichaje del Barça, por el que se había apostado muy fuerte. El técnico asturiano no ve, ahora mismo, con el nivel suficiente al futbolista y lo ha descartado por completo para este mercado de verano.

El PSG declina la oferta de 70 millones por Araujo

En ese sentido, Nasser Al-Khelaïfi, el máximo mandatario del PSG, estaba muy interesado en llevarse al uruguayo el próximo verano y tenía pensado ofrecer los 70 millones aproximados de su nueva cláusula de rescisión. Sin embargo, el conjunto parisino entraría en la lista de equipos en las que esta cláusula sería más elevada y, por lo tanto, tendrían que pagar mucho más para llevarse al jugador.

El FC Barcelona renovó a Ronald Araujo hasta el 30 de junio de 2031, pero contra todo pronóstico, y algo que no es habitual después de que un jugador renueve su contrato, el futuro del uruguayo no está del todo asegurado. A pesar de alargar su vinculación con el conjunto azulgrana por muchos años más, no está del todo descartado que acabe saliendo igualmente el próximo verano.

Luis Enrique cree que con Marquinhos y Pacho es suficiente

Luis Enrique ve como su pareja de centrales, Marquinhos y Pacho, le están rindiendo a las mil maravillas. Forman una dupla excelente que se entienden a las mil maravillas. Con ellos, ha ganado la liga, la Copa y hoy disputará la final de la Champions League ante el Inter de Milán. El entrenador asturiano cree que Araujo, que quería aceptar la oferta a cambio de minutos, no se le hubiese podido satisfacer sus pretensiones. Y visto lo visto, el ex técnico del Barça ha preferido apretar el botón rojo para abortar la operación.