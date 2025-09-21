Un favorito se cae y quedan dos nombres para sustituir a Lewandowski en el Barça en 2026-27

La etapa de Robert Lewandowski en el FC Barcelona ya tiene fecha de caducidad. El delantero polaco, que ha sido una referencia ofensiva desde su llegada en 2022, pondrá punto final a su ciclo como azulgrana al término de la presente campaña. Consciente de que será una baja de enorme peso en la plantilla, la dirección deportiva y el propio Hansi Flick han comenzado a diseñar la estrategia para encontrar a su sucesor.

Durante los últimos meses, varios nombres han estado sobre la mesa. Uno de los favoritos iniciales fue Harry Kane, actualmente en el Bayern de Múnich. Sin embargo, el club ha decidido descartarlo debido a su edad: con 33 años en 2026, no encajaría en la idea de futuro que maneja la entidad. Esto deja en la lista de prioridades a Erling Haaland y Marcus Thuram, dos perfiles muy diferentes, pero con un denominador común: ambos ofrecen garantías para liderar el ataque culé.

Haaland, el sueño galáctico del Barça

El nombre de Erling Haaland es, sin duda, el más mediático. El noruego ha demostrado en el Manchester City que es un delantero total: potencia, definición, juego aéreo y una capacidad goleadora que le coloca entre los mejores del mundo. Su fichaje, eso sí, no sería sencillo. Implicaría una operación millonaria y la competencia directa con el Real Madrid, que también le tiene en su agenda.

Aun así, en el Camp Nou consideran que Haaland sería un golpe de efecto para devolver al Barça a la élite europea. Su encaje en el equipo de Flick sería inmediato, ya que el sistema ofensivo culé necesita un finalizador letal que aproveche las llegadas de Pedri, Gavi o Lamine Yamal.

Marcus Thuram, la opción realista

El otro candidato es Marcus Thuram, actual delantero del Inter de Milán. A sus 27 años, atraviesa el mejor momento de su carrera y combina físico, movilidad y capacidad de asociación. Aunque no posee las cifras demoledoras de Haaland, sí encajaría mejor en la economía azulgrana y podría adaptarse a diferentes sistemas.

Thuram representaría una apuesta más realista, mientras que Haaland simboliza el gran sueño. Lo que parece seguro es que el Barça no improvisará: la sucesión de Lewandowski está ya en marcha, y 2026-27 marcará el inicio de una nueva era en el ataque culé.