Nasser Al-Khelaïfi está en contacto constante con el padre de Lamine Yamal

Lamine Yamal es un viejo sueño del PSG. Hace algo más de dos años, cuando apenas había debutado con el primer equipo del Barça, el conjunto parisino ya intentó convencer al jugador y a Joan Laporta de aceptar un traspaso de casi 200 millones de euros. Una cifra que hizo temblar a más de uno dentro del club. Sin embargo, la directiva culé, consciente de la joya que tenía entre sus manos, dijo que no iba a vender por nada del mundo a Lamine Yamal. Una decisión que ha hecho que el FC Barcelona tenga en sus manos a uno de los mejores jugadores del planeta.

En este sentido, a raíz de la negativa por parte del conjunto culé, el PSG nunca tiró la toalla, sino que decidió hacer como hizo el Real Madrid, en su momento, con Kylian Mbappé: ir manteniendo contactos en secreto con el jugador y su entorno para ir al ataque cuando sea el momento adecuado y su fichaje sea una posibilidad real. Esa es la nueva forma de actuar que ha adquirido el PSG y que va a poner en práctica con Lamine Yamal, según cuentan desde Francia.

El padre de Lamine, un filón para el PSG

A pesar de que, de forma pública, el padre de Lamine siempre dice que están sumamente agradecidos al Barça y que es un culé de corazón por todo lo que el club le ha dado a su hijo, la realidad es que él no se va a casar con nadie. Quiere que su hijo sea el mejor del mundo en todos los aspectos, y el económico también es uno de ellos. Por este motivo, presionó en la renovación de Lamine con el Barça y se mantiene en contacto con el PSG de forma constante.

De este modo, el conjunto parisino ha encontrado una oportunidad en el padre de Lamine Yamal, que cada cierto tiempo mantiene conversaciones con Nasser Al-Khelaïfi y gente del PSG, que poco a poco van tanteando el terreno para ser capaces de, en algún momento, llevarse a la joven estrella del Barcelona.

Así pues, en el Barça no pueden estar completamente tranquilos, ya que el padre de Lamine Yamal es un peligro para el futuro de su hijo en el conjunto blaugrana, sobre todo si el PSG toma partido.