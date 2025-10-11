Newcastle, Tottehnham y Manchester United están en conversaciones con Ter Stegen para sacarlo del Barça

Marc-André ter Stegen vuelve a estar en el punto de mira del mercado. El portero alemán, indiscutible durante casi una década en el FC Barcelona, vive un momento de duda respecto a su futuro. Tres clubes de la Premier League —Newcastle United, Tottenham Hotspur y Manchester United— han iniciado conversaciones con su entorno para explorar un posible traspaso en los próximos meses. Aunque el alemán está centrado en la temporada con el Barça, las ofertas que han llegado a su mesa empiezan a generar inquietud dentro del club.

Según diversas fuentes, el Newcastle ha sido el primero en mover ficha, ofreciendo un salario superior al que percibe actualmente en el Barça y garantizándole un proyecto deportivo ambicioso, con clasificación a la Champions como objetivo prioritario. El Tottenham, que busca un portero con experiencia tras la marcha de Hugo Lloris, le ha transmitido su deseo de convertirlo en el nuevo líder del vestuario. Por su parte, el Manchester United, en plena reconstrucción bajo la dirección de Erik ten Hag, lo considera el sustituto ideal para Onana, cuyo rendimiento no ha convencido del todo.

La operación se apunta para 2026, pero podría adelantarse

Los tres clubes ingleses trabajan con el horizonte de 2026, año en que Ter Stegen podría salir por un precio más razonable debido a su edad y al desgaste natural de su contrato. Sin embargo, la posibilidad de un traspaso en verano de 2025 no se descarta si el Barça se ve obligado a ingresar dinero. En Inglaterra se habla de una cifra cercana a los 50 millones de euros, aunque el club azulgrana pediría algo más por su capitán y uno de sus símbolos recientes.

En el Camp Nou, la situación genera debate. Mientras algunos dirigentes creen que sería una venta lógica para liberar masa salarial, otros insisten en que Ter Stegen sigue siendo imprescindible por su liderazgo y su nivel bajo palos.

Un líder que ya no se siente indiscutible

A sus 33 años, Ter Stegen mantiene un nivel alto, pero su estatus de intocable empieza a tambalearse. Las lesiones de la última temporada, unidas a la irrupción de jóvenes como Iñaki Peña, han despertado dudas internas. El portero, que llegó en 2014 y fue clave en la Champions de 2015, podría estar viviendo el inicio de su despedida del Barça. Inglaterra ya le espera.