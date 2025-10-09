Ni Lamine Yamal, ni Pedri, Hansi Flick ha confesado que es el jugador más importante del FC Barcelona

Las lesiones se han cebado con el Barça a lo largo de estas últimas semanas. El conjunto entrenado por Hansi Flick ha visto como las lesiones de Lamine Yamal —aunque de forma intermitente—, Fermín, Joan García y Raphinha se juntaban en un mismo espacio de tiempo para hacer que los resultados y el juego del equipo cada vez sean peores. Y es que, por primera vez desde que es entrenador del Barça, Hansi Flick se quejó, ante los medios de comunicación, de que las lesiones estaban pasando una seria factura a su equipo. Algo nuevo y que viene por un nombre muy concreto.

Se trata de Raphinha. El brasileño es una pieza fundamental para el esquema del entrenador alemán, que ve en él al máximo exponente de su forma de entender el fútbol. No será el mejor regateador ni el máximo goleador. Lo hace casi todo con un notable, pero en lo que nadie es mejor que él es en su capacidad de trabajo y su inteligencia para lanzarse a la presión. Una cualidad que transforma al Barcelona y hace que, con él o sin él, el equipo sea radicalmente diferente.

El trabajo de presión, la asignatura pendiente

La realidad es que ni Lamine Yamal ni Rashford son jugadores especialmente dedicados a los trabajos defensivos y de presión. A ambos les cuesta activarse para hacer grandes esfuerzos a la hora de atacar al contrario e ir a robarle el balón en su propio campo. Un trabajo que Raphinha hace especialmente bien y que nunca negocia. Si los defensas rivales tienen el balón, Raphinha está encima presionando y haciéndoles la vida imposible. Algo que el equipo nota, y mucho.

Es por este motivo que Hansi Flick ve en Raphinha a un jugador fundamental para él. El brasileño aporta algo que ni Lamine Yamal ni Pedri pueden dar: ese trabajo y sacrificio en defensa que nadie más que él llega a tener y a dejar sobre el terreno de juego. Eso hace del de Porto Alegre un jugador completamente diferencial.

Así pues, para el gusto y el estilo de juego de Flick, Raphinha se ha convertido en una pieza muy importante para el equipo. Y sin él, el rendimiento del conjunto culé lo paga caro con peores resultados y un juego colectivo inferior.