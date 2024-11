Nico Williams está siendo vetado desde dentro del vestuario del Barça

Nico Williams fue uno de los culebrones del pasado mercado de fichajes de verano. Todo el mundo daba por hecha su incorporación al FC Barcelona, y más después de la Eurocopa, donde tuvo un nivel estelar e hizo muy buenas migas con Lamine Yamal, la estrella emergente azulgrana. Sin embargo, las dudas del extremo vasco de abandonar Bilbao y los problemas económicos del Barça tiraron para atrás la operación.

Ahora que la situación financiera culé está mejorando, el club lo podría volver a intentar el año que viene, ya que siguen buscando un extremo izquierdo que desborde por la banda. No obstante, desde dentro del vestuario un jugador ya ha avisado a Joan Laporta y a la dirección deportiva que no quiere oír hablar de la llegada de Nico Williams o pedirá el traspaso inmediato.

Raphinha se rebela

Es el caso de Raphinha, que está harto de que se hable tanto del extremo vasco. El problema es que el pequeño de los Williams llegaría para quitarle el sitio al brasileño, que está teniendo un inicio de temporada increíble y se está convirtiendo en una pieza fundamental para este Barcelona. De hecho, es clave para Hansi Flick y tiene un sitio asegurado en el once. El año pasado, por ejemplo, siempre era cambiado a la hora de partido; este curso no está pasando.

Sin embargo, si acabara llegando Nico Williams, tanto él como Raphinha tendrían que luchar por un puesto en el once. Y esto el brasileño no lo quiere y ya se sintió ofendido cuando el Barça intentó fichar al jugador del Athletic el verano pasado. Además, también se quejó públicamente de que algunos aficionados le dieran su dorsal, el 11, al extremo vasco. Una situación que Raphinha no ha querido olvidar.

Refuerzos en la delantera

Aunque la zona atacante esté cubierta en el once titular, con Lamine Yamal, Robert Lewandowski y el ya nombrado Raphinha, la verdad es que Flick necesita recambios para sus jugadores titulares. Las lesiones de Ansu Fati y Ferran Torres no ayudan y Pau Víctor no es un gran suplente para la delantera. El fichaje de Nico Williams aportaría mucha calidad a una zona que, a pesar de que tiene a los mejores del Barça allí, le falta refuerzos.