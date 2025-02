No habla con Ronald Araujo y no es el único en el vestuario del Barça

El nombre de Ronald Araujo ha sido uno de los temas candentes en las últimas semanas en el FC Barcelona. El uruguayo tenía pie y medio fuera del club en el pasado mercado de invierno, ya que pidió irse, pero finalmente se quedó gracias a una conversación con Deco y acabó renovando con el conjunto azulgrana hasta el 30 de junio de 2031, un síntoma de que se quedará muchos años más en el Barça... O no.

La continuidad del defensa no está del todo asegurada, a pesar de haber renovado, y está por ver si el próximo verano la carpeta de su salida se volverá a abrir. De momento, el jugador no lo está pasando bien, ya que no es titular indiscutible bajo las órdenes de Hansi Flick y ha quedado relegado al banquillo en más de una ocasión. Eso también le ha pasado factura en el vestuario, ya que ha perdido mucha fuerza.

Araujo ha perdido mucha fuerza en el vestuario del Barça

Además de no ser ya importante para el técnico alemán en el campo, tampoco lo es con sus compañeros. Ya no es una pieza clave para el grupo y ha pasado de ser el capitán de todos al de algunos. Hay jugadores que no acabaron de aceptar que se intentara ir a la desesperada en enero y la situación con ellos ha llegado a un punto crítico, hasta romper relaciones y que no se hablen fuera del terreno de juego.

Futbolistas como Iñigo Martínez, Jules Kounde o Robert Lewandowski se han alejado del uruguayo por su intento frustrado de salida del Barça y porque ya no lo ven como un líder, sino como un jugador más. Su peso en el vestuario ha disminuido mucho en los últimos meses, también por culpa de las lesiones que lleva sufriendo durante toda esa carrera, y lo hacen ver como alguien más frágil.

El Barça lo vendería encantado

A pesar de que le renovó, el Barça no tendría problema ninguno en vender a Araujo si llegara una oferta considerable a los despachos de la entidad azulgrana. Joan Laporta tiene cerrado a un central a coste cero para el próximo verano, Jonathan Tah, por lo que el alemán podría cubrir una posible salida del defensa uruguayo.