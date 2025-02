No se habla con Lewandowski y no es el único en el vestuario del Barça

Robert Lewandowski es uno de los mejores delanteros del mundo y, por lo tanto, un jugador muy importante en el FC Barcelona. El polaco es el goleador del equipo y una de las espaldas en la zona atacante, donde sus compañeros le buscan constantemente en el área porque puede colocar cualquier balón dentro de la portería. Aun así, hay algunos futbolistas que no se llevan bien con él fuera del campo.

Uno de ellos es Ferran Torres, uno de sus compañeros en ataque y, en principio, el relevo que siempre usa Hansi Flick para darle descanso a Lewandowski. En ese sentido, y en el último partido de Liga ante el Rayo, el polaco se enfadó con el entrenador por el cambio, teniendo que abandonar el césped 10 minutos antes de que finalizara el encuentro. Algo que no ha gustado ni al míster ni al vestuario.

Ferran no se habla con Lewandowski y no es el único

Precisamente, el futbolista que sustituyó al atacante, Ferran Torres, no se habla con su compañero de la punta de ataque por este tipo de gestos despectivos. Aunque el polaco va a cumplir 37 años el próximo verano y ya no aguanta la mayoría de partidos enteros, además de saber que otros jugadores también necesitan minutos para estar en forma, no le gusta ser cambiado.

En el vestuario no gusta el egoísmo que tiene Lewandowski en este aspecto y está bastante aislado de algunos de sus compañeros, especialmente de los jóvenes y de los atacantes, que ven como el delantero estrella del equipo los ve como una competencia a la hora de tener más protagonismo en el terreno de juego antes que buscar lo mejor para los intereses del equipo.

Flick, firme en rueda de prensa

Preguntado por el enfado del atacante en rueda de prensa, Hansi Flick fue claro y contundente a la hora de hablar sobre la situación, asegurando que son decisiones suyas y no de los futbolistas, dándole un toque de atención al polaco por sus continuados gestos despectivos sobre el césped y que no están gustando nada a algunos jugadores dentro del vestuario.