Lewandowski tiene detractores en el vestuario del Barça que prefieren a Ferran Torres en el 11 titular

Robert Lewandowski es uno de los mejores delanteros centros del mundo y, a pesar de que está en sus últimos años de carrera, lo sigue demostrando de cara a portería en el FC Barcelona. El polaco es el máximo goleador del equipo y una pieza fundamental para los esquemas de Hansi Flick. La llegada del técnico alemán volvió a darle confianza al atacante, ya que el año pasado bajó un poco su rendimiento en el último curso de Xavi Hernández en el banquillo.

Aun así, algunos jugadores del Barça prefieren que se quede en el banquillo y juegue otro delantero. Lewandowski tiene detractores dentro del vestuario que no lo quieren en el once titular y que en su lugar entre Ferran Torres, otro atacante que está en un gran estado de forma. Aunque el polaco tiene más facilidad para meter el balón dentro de la portería, los tiros van más dirigidos a cuestiones defensivas y de presión.

Algunos jugadores del Barça prefieren a Ferran antes que a Lewandowski

Algunos futbolistas se han quejado mucho a Flick de que Lewandowski no ayuda nada en defensa y, además, no presiona la salida de balón de los rivales, uno de los aspectos que el técnico alemán pide más a sus jugadores, pero el polaco no lo está haciendo y su jerarquía impide que se le critique demasiado. Aun así, Ferran Torres sí que lo hace en cada partido que tiene la oportunidad de jugar y se deja la piel.

Por eso, hay voces en el vestuario que preferirían que el valenciano fuera el elegido por el entrenador en los onces titulares, aunque se perdiera un poco de gol de cara a portería, ya que al menos podrían tener un hombre más ayudando en defensa y en la presión alta que siempre quiere hacer el equipo. Además, Ferran cae mucho mejor y tiene mejor relación con gran parte de sus compañeros que Lewandowski.

El polaco no se lleva bien con algunos azulgranas

De hecho, el polaco no tiene muy buena relación con algunos jugadores del Barça, especialmente los más jóvenes, como Lamine Yamal, Pedri o Gavi, ya que se han quejado en multitud de ocasiones de su comportamiento sobre el terreno de juego, con quejas despectivas hacia ellos si el polaco no recibe un balón en condiciones.