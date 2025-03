Oferta en firme al Barça por 50 millones, pero Joan Laporta pide 60+10

El FC Barcelona ya está planificando la plantilla de la próxima temporada y algunos jugadores del actual equipo podrían tener el cartel de transferibles de manera sorprendente. El Barça necesitaría realizar una venta importante el próximo verano si quiere acudir al mercado con la posibilidad de hacer un gran fichaje, por lo que es posible que un futbolista clave dentro de los esquemas de Hansi Flick tenga que marcharse.

En ese sentido, desde Inglaterra han llegado ofertas interesantes por Alejandro Balde. A pesar de que el lateral izquierdo es un titular indiscutible con el técnico alemán y parte del futuro de la entidad, en el Barça no descartarían un traspaso si la cantidad que llegase a las arcas financieras del club fuera decente. Por eso, Joan Laporta habría rechazado la primera oferta formal de 50 millones de euros y estaría pidiendo 60 fijos más 10 en variables.

El Arsenal ha hecho una oferta al Barça por Alejandro Balde

Esta oferta habría venido por parte del Arsenal, ya que el conjunto londinense está buscando reforzar la banda izquierda y habría puesto sus ojos en Balde. Mikel Arteta cree que el catalán podría ser un jugador ideal para su idea y para el estilo de juego de la Premier League, muy físico, y donde el defensa podría explotar mucho más sus cualidades que en una liga como en la española.

Aun así, y de momento, no parece que el Barça vaya a traspasar a Balde si no se cumplen todas las condiciones. El club azulgrana también tendría el problema de tener que encontrarle un sustituto en el mercado, algo que no sería nada fácil, por lo que solo se acabaría aceptando su salida si el propio jugador lo pidiese y se hubiese encontrado un recambio sin problemas.

El lateral se quiere quedar

Por otra parte, es evidente que Balde se querría quedar. No ve peligrar su continuidad en el once bajo las órdenes de Hansi Flick y quiere triunfar muchos años más en el Barça, por lo que las opciones de que quiera salir, a pesar de que en Barcelona lo tiene todo, serían ínfimas, pero en el mundo del fútbol, todo es posible.