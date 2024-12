Pau Cubarsí es el elegido por Flick para ser sacrificado

Pau Cubarsí está siendo uno de los jugadores más utilizados en el FC Barcelona. El gran inicio de temporada que ha tenido el defensa ha ayudado al equipo a tener buenos resultados y la pareja de centrales que ha formado con Iñigo Martínez ha sido formidable. Sin embargo, con el retorno de un jugador que hasta ahora estaba lesionado, los planes con el joven catalán podrían cambiar.

Ronald Araujo ya ha recibido el alta médica y podrá debutar, por fin, con el Barça esta temporada. El uruguayo se lesionó con su selección el pasado verano en la Copa América y no ha podido volver hasta ahora. El defensa ya está recuperado y vuelve a estar disponible para Hansi Flick, por lo que el técnico alemán tendrá que tomar una decisión muy dura en la zona defensiva.

Araujo por Cubarsí

En ese sentido, es posible que Cubarsí tenga que ser suplente cuando Araujo ya esté al 100% para ser titular en los partidos importantes. El catalán ha tenido un buen rendimiento, pero Flick prefiere a un futbolista con más experiencia que acompañe a Iñigo Martínez en el centro de la defensa. Así, el Barça tendría a dos centrales muy experimentados y podría evitar despistes por falta de ello.

Además, en los últimos encuentros, a los azulgranas les ha faltado un poco de contundencia a la hora de defender. Cubarsí es un gran central con mucho futuro, pero aún le falta esa pizca de garra, ya sea por su físico o por la edad, y por eso Flick prefiere a un gladiador como Araujo, que se pegue con los delanteros centros rivales y pueda contener los ataques de los contrincantes.

El futuro con dudas de Araujo

Aun así, el futuro del uruguayo en el Barça sigue siendo dudoso. El club lo quiere renovar, pero las negociaciones para su renovación aún no están muy avanzadas y hay dudas sobre si el defensa querrá quedarse o no en Barcelona. Como su contrato acaba en 2026, si finalmente no renueva dentro de unos meses, Joan Laporta lo pondrá en el mercado para evitar que se vaya gratis.