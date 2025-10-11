Pau Cubarsí está teniendo problemas de gravedad con Luis de la Fuente

Pau Cubarsí ya no es el mismo para Luis de la Fuente. El seleccionador español, que hace solo unos meses lo consideraba una pieza clave en el futuro de la Roja, ha cambiado su percepción del central del FC Barcelona, quien atraviesa un momento delicado tanto en su rendimiento como en su relación con el cuerpo técnico. Según diversas fuentes, el técnico riojano ha perdido la confianza total en el joven defensa, y su presencia en las últimas convocatorias responde más a la necesidad que a la convicción.

Cubarsí, de apenas 18 años, fue una de las grandes irrupciones del fútbol español la pasada temporada, pero en los últimos meses su rendimiento ha experimentado un bajón preocupante. Luis de la Fuente no ha pasado por alto ciertos errores en la salida de balón y en la toma de decisiones, además de notar una ligera falta de concentración en los entrenamientos con la selección. Por todo ello, su situación ha cambiado drásticamente: de ser un fijo en el once, ha pasado a ser un jugador con la titularidad en entredicho.

De joya de futuro a pieza discutida

El cuerpo técnico de la selección sigue confiando en el talento de Cubarsí, pero su evolución no está siendo la esperada. De la Fuente y su equipo de ayudantes le han transmitido en privado que necesita mejorar su actitud y su nivel competitivo, especialmente en los partidos de mayor exigencia. Además, su exceso de protagonismo mediático y la presión que vive en el Barça no le están ayudando a mantener la serenidad que se le vio en sus primeros meses en la élite.

Actualmente, su continuidad en el once depende de las lesiones de otros defensas. Si jugadores como Laporte, Le Normand o Nacho están disponibles, Cubarsí sería suplente.

La preocupación crece

En el Barça también siguen de cerca la situación. Consideran que el jugador puede verse afectado anímicamente por la pérdida de confianza del seleccionador, y trabajan para protegerle. Aun así, en la federación lo tienen claro: si Pau no da un paso al frente, dejará de ser una opción prioritaria. Lo que antes era una certeza, hoy es una preocupación real.