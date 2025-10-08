Pau Cubarsí se ha cansado de taparle las vergüenzas y le pide a Flick que no vuelva a jugar

El Barça lleva unas semanas acusando situaciones muy complicadas en fase defensiva. El conjunto entrenado por Hansi Flick ha visto como los equipos rivales le generan cada vez más peligro y, por ende, les marcan más goles que el año pasado. Una situación que ha acabado por señalar al rendimiento de un Pau Cubarsí que no está a la altura de lo que fue durante el año pasado. Sin embargo, a pesar de que el zaguero sabe que no juega a su mejor nivel, también sabe que no todo debe ser considerado responsabilidad suya.

En este sentido, tal y como hemos podido saber, el joven central catalán está harto de ver como a algunos de sus compañeros eso de presionar les da igual. Lamine Yamal ya saben que va a ser así, ya que se trata de un jugador absolutamente diferente. Sin embargo, con lo que Cubarsí no va a pasar es con el hecho de que Marcus Rashford no se dedique en cuerpo y alma a presionar a las defensas rivales. Y es que los datos indican que el inglés tiene un rendimiento similar al de Lamine a la hora de presionar. Algo inaceptable.

En el Barça todos deben trabajar

La realidad es que para que el equipo funcione de verdad, es fundamental que los once jugadores que están sobre el terreno de juego trabajen, corran y presionen como si les fuera la vida en ello. Se entiende que a Lewandowski no le dan las piernas para correr sin parar. Sin embargo, el resto todos deben trabajar y currar como locos. Y Cubarsí cree que Rashford no lo está haciendo como debe.

Y es que cuando uno no presiona, el problema no se lo pasa al de al lado, se lo acaba endosando a la defensa, que queda completamente descubierta y con los rivales pudiendo percutir y llegar con facilidad a zona de remate, propiciando lo que ha estado pasando ahora: goles y más goles de los rivales del Barça.

Así pues, harto de tener que taparle las vergüenzas, Pau Cubarsí ya habría pedido a Hansi Flick que se ponga duro con Rashford y le pida presionar mucho más, ya que el equipo necesita su implicación. Y al inglés, piernas no le van a faltar nunca.