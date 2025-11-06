Pau Cubarsí tiene problemas graves en el Barça y fuera

Pau Cubarsí es uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona. A pesar de que tan solo tiene 18 años, la irrupción que tuvo con el conjunto azulgrana lo colocó como uno de los líderes en la defensa a una temprana edad, lo que le hizo madurar mucho en poco tiempo. Aun así, en estos primeros meses de temporada, el central no está pasando por un buen momento.

El catalán ha perdido un poco su titularidad inexpugnable que tenía con Hansi Flick, al menos el curso pasado, y ha dejado de salir de inicio en varios partidos. Además, esto ha provocado que también la haya perdido en la Roja, ya que Luis de la Fuente, especialmente en los últimos parones de selecciones, ha preferido utilizar a otros futbolistas para la zaga del combinado nacional.

Pau Cubarsí no está pasando por su mejor momento, ni en el Barça, ni en la Roja

La realidad es que Cubarsí no está en su mejor momento futbolístico, ya que su rendimiento ha sido cuestionable en varios encuentros, quedando muy lejos de ese nivel que dejó atónitos a todo el mundo cuando empezó a disputar sus primeros partidos con el Barça. El central ha perdido frescura y tiene algunos problemas físicos que no acaban de ayudarle en todo este proceso.

Además, otros aseguran que la marcha de Iñigo Martínez ha destapado completamente los problemas de Cubarsí, ya que varios creen que el vasco tapaba todos los agujeros que dejaba el catalán en defensa. Precisamente, este bajón de rendimiento del joven ha sido sin quien había sido su compañero infalible la temporada pasada en el centro de la retaguardia del conjunto azulgrana.

El central catalán ha perdido la titularidad en los dos equipos

Por lo tanto, está por ver si Cubarsí podrá recuperar su mejor nivel y seguir liderando la defensa del Barça de cara a los próximos años y, quién sabe, si también la de la Roja, con el Mundial a la vuelta de la esquina, aunque parece complicado que Luis de la Fuente le pueda dar la titularidad absoluta en la cita de Estados Unidos, México y Canadá del verano que viene.