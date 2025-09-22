Pau Cubarsí ya no es un intocable en el once de Hansi Flick

No ha sido el comienzo de temporada más sencillo para Pau Cubarsí. El central formado en las categorías del Barça siempre ha sido uno de los jugadores más queridos por la afición del conjunto blaugrana y eso se ha visto reflejado en el hecho de que, a pesar de no haber estado a un gran nivel en sus partidos, el ruido y las críticas alrededor de su figura han sido mínimos. Sin embargo, la realidad es que, sin Íñigo Martínez a su lado, el de Estanyol no ha sido capaz de volver a sacar esa versión que enamoró al mundo y lo convirtió en uno de los futbolistas jóvenes más codiciados del planeta.

En este sentido, tal y como se ha visto sobre el terreno de juego, el defensor que en mejor estado de forma se ha mostrado no ha sido otro que Eric García. El catalán está jugando el mejor fútbol de su carrera y se va ganando, poco a poco, la confianza de un Hansi Flick que ya no puede hacer como que no lo ve. En estos momentos, Eric es el mejor defensor del equipo y merece un puesto en el once.

Christensen, el problema de Hansi Flick

Por otro lado, el que hace que las dudas sobre Pau Cubarsí crezcan de verdad no es otro que Andreas Christensen. El danés, siempre que ha jugado, lo ha hecho a un nivel más que bueno. Ha demostrado que está en plenitud física y que es un jugador muy fiable en la salida de balón; y, a la hora de ir al cuerpo a cuerpo, tampoco se queda corto, donde aprovecha su altura para ganar más duelos que Cubarsí.

Todo esto está haciendo que Pau Cubarsí haya perdido la condición de titular indiscutible en el once de Hansi Flick. El alemán sigue contando con él y lo considera un jugador muy importante, pero ya no es ese central incontestable que era el año pasado; ahora hay competencia real y sus compañeros están, al menos por ahora, mostrando un rendimiento superior.

Así pues, mientras no cambien las cosas, todo apunta a que Hansi Flick va a tener que apostar por la pareja de centrales formada por Andreas Christensen y por Eric García, que se han ganado, por méritos propios, ser los que comiencen los partidos importantes que vienen en las próximas semanas.