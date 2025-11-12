Pedri le aconseja salir del Barça porque la relación con Flick está yendo a peor

Pedri es uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona y uno de los pesos pesados del vestuario. A pesar de que tan solo tiene 22 años, el canario ya actúa como un veterano y, por eso, le ha aconsejado a un futbolista del Barça que no está teniendo muchos minutos que se vaya, teniendo en cuenta que su relación con Hansi Flick está yendo cada vez más a peor.

Se trata de Marc Bernal, uno de los centrocampistas que tiene a su disposición el alemán y con el que no está contando en exceso. El catalán volvió hace prácticamente dos meses de la grave lesión de rodilla que sufrió la temporada pasada, pero de momento, no está teniendo protagonismo sobre el césped. Ni con las lesiones que está teniendo el Barça en la medular, está pudiendo jugar.

Pedri le ha recomendado a Marc Bernal que se vaya del Barça

Solo ha jugado poco más de media hora en cinco partidos, un total de 32 minutos, lo que deja entrever que, a día de hoy, Bernal no entra en los esquemas de Flick ni por las emergencias que pueda tener el conjunto azulgrana en la enfermería. Aunque es el mismo proceso que pasó Gavi, también por la misma lesión, Bernal quiere tener más oportunidades para seguir creciendo y madurando.

Por eso, Pedri le habría recomendado que, si quiere tener más minutos, que se vaya del Barça en el mercado de invierno como cedido a otro equipo donde pueda ser titular y ser importante en el centro del campo. Aun así, parece difícil que tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico le dejen marchar, ya que quieren tener controlado su físico, al menos, esta temporada.

El centrocampista solo ha jugado poco más de media hora este curso

Los azulgranas no quieren correr con el retorno de Bernal a los terrenos de juego, a pesar de que ya lo hizo hace dos meses y, en teoría, está al 100% para poder tener minutos sobre el campo. Con Gavi ya se vio que este tipo de lesiones pueden tener recaídas considerables y, por eso, quieren ir despacio con el centrocampista, aunque él ya se siente bien para poder jugar y quiere hacerlo.