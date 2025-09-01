Pedri prácticamente no tiene trato, y no es el único, empieza a no tener buena fama en el Barça

Pedri es uno de los jugadores más importantes en el FC Barcelona y, a pesar de su edad, uno de los pesos pesados del vestuario, lo que ha provocado que su presencia sea muy destacada. Aun así, el centrocampista no tendría prácticamente trato con uno de los fichajes que el Barça ha hecho este verano y no sería el único, ya que no ha empezado con buen pie en el conjunto azulgrana.

Se trata de Marcus Rashford, uno de los delanteros del equipo. El inglés aterrizó en la entidad azulgrana con muchas ganas e ilusión, ya que su sueño era jugar en el Barça desde hacía años, pero de momento, su presencia en el vestuario y su rendimiento en el terreno de juego han estado lejos de lo que se esperaba, por lo que empieza a no tener buena fama en el club.

Pedri no tiene relación con Rashford desde su llegada al Barça

El extremo fue uno de los señalados en el empate contra el Rayo Vallecano, ya que aunque salió en la segunda parte, su nivel fue bastante bajo, siendo incapaz de crear peligro en la banda y ser importante en el ataque, lo que provocó la desesperación de algunos jugadores, como el propio Pedri, o incluso de Hansi Flick, que le pidió que encarara más y fuera más contundente.

Aun así, el nivel hasta ahora de Rashford desde su llegada al Barça, a pesar de que solo se han disputado algunos partidos de pretemporada y las tres primeras jornadas de Liga, deja mucho que desear, lo que ha provocado que su llegada al vestuario se haya complicado en exceso, especialmente a la hora de tener relaciones con algunos futbolistas y, en concreto, los pesos pesados.

El inglés sigue confiando en triunfar en el conjunto azulgrana

Sin embargo, el inglés sigue confiando en triunfar en el conjunto azulgrana y no piensa en otra cosa que continuar muchos años vistiendo la camiseta del Barça. Para que eso pase, el rendimiento de Rashford esta temporada deberá ser bueno y, después, que el club ejecute la opción de compra que tiene en la cesión con el Manchester United.