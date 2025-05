Raphinha empieza a tener muy mala fama en el vestuario del Barça

El FC Barcelona se encuentra en medio de una nueva polémica que sacude a su vestuario una vez se ha ganado el triplete doméstico, con la consecución de la Supercopa de España, la Copa del Rey y la Liga. Con la planificación que está haciendo la dirección deportiva de cara a la próxima temporada, Raphinha se ha colocado en el punto de mira, a pesar de que ha sido una figura destacada en el presente curso.

El brasileño ya se vio envuelto en el fallido fichaje de Nico Williams por el Barça el pasado verano, ya que habló con Joan Laporta y con los dirigentes azulgranas para vetar su llegada al conjunto culé, teniendo en cuenta que jugarían en la misma posición y le quitaría minutos y protagonismo en el once titular. Ahora, con el club diseñando la hoja de ruta del próximo curso, la polémica ha vuelto a surgir.

Raphinha no quiere a Nico Williams en el Barça

Esta opinión de no permitir su fichaje la ha seguido respaldando esta campaña, y ha dejado claro que no quiere al bilbaíno en la plantilla o tomará decisiones drásticas, como una posible salida. Raphinha no quiere competencia y más en un sitio donde ha jugado toda la temporada, en el extremo izquierdo, a pesar de que lo ha hecho a pierna cambiada. Aun así, algunos jugadores como Lamine Yamal han pedido encarecidamente el fichaje de Nico.

Por eso, estas acciones han generado divisiones dentro del vestuario culé. Mientras algunos compañeros respaldan la postura del brasileño, otros consideran que la incorporación del delantero del Athletic Club podría ser un buen refuerzo para el ataque del equipo y daría un aumento considerable de nivel, especialmente gracias a su velocidad y desborde en la banda.

El Madrid se ha interesado mucho por el extremo del Athletic

Por otro lado, el Real Madrid también ha mostrado interés en Nico Williams, lo que ha intensificado la presión sobre el Barça y ha generado preocupación por la posibilidad de perder a un talento prometedor ante su eterno rival. El conjunto blanco está pensado seriamente en pagar la cláusula de jugador del extremo, algo que los azulgranas ya intentaron el pasado verano sin éxito.