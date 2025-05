Raphinha está muy molesto con Lamine Yamal

Raphinha y Lamine Yamal han sido dos de los jugadores más importantes del FC Barcelona esta temporada. Los dos atacantes han tenido una irrupción increíble en el primer año de Hansi Flick en el banquillo y se han consagrado como dos de los mejores delanteros del mundo, teniendo una gran importancia en la consecución de los tres títulos del Barça, con la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Aun así, el brasileño está un poco molesto con su compatriota en ataque por las peticiones constantes que ha hecho a la dirección deportiva. En las conversaciones para la renovación, Lamine Yamal, además de un aumento de ficha considerable, también pidió un refuerzo concreto de cara al próximo mercado de fichajes veraniego: el de Nico Williams. El catalán quiere jugar con su amigo en Barcelona como sea.

Raphinha, molesto con Lamine Yamal por pedir el fichaje de Nico Williams

Por eso, le pidió a Joan Laporta en las negociaciones para renovar su contrato que la mejor opción que tiene el Barça para reforzar el extremo izquierdo es incorporar al bilbaíno del Athletic Club, ya que cree que tiene el nivel suficiente para ser una de las estrellas del conjunto azulgrana los próximos años y, además, tiene muy buena relación con varios jugadores del actual equipo.

Sin embargo, esta petición no ha gustado nada a Raphinha, ya que lo más probable es que si Nico acabase viniendo, ocuparía el sitio del brasileño en el once y dejaría de ser titular indiscutible, a pesar de que ha sido uno de los más importantes durante esta campaña. El extremo no entiende el porqué de esta situación, ya que su rendimiento en la banda ha sido prácticamente impecable.

El brasileño tendrá competencia en el extremo izquierdo la próxima temporada

Aun así, la dirección deportiva del Barça intentará fichar a un extremo izquierdo y, además del futbolista del Athletic, también tienen en el radar a Luis Díaz o Marcus Rashford, por lo que parece inevitable que acabará llegando un nuevo futbolista para el carril izquierdo y Raphinha tendrá más competencia que nunca en su puesto.