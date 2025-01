Raphinha prácticamente no le habla porque es tóxico

La temporada de Raphinha está siendo una maravilla. El brasileño está en el mejor momento de su carrera y se ha convertido en una pieza indiscutible para Hansi Flick y un líder en el vestuario. Su crecimiento como jugador y como persona en el conjunto azulgrana está siendo imparable y se está situando en la élite de los delanteros después de su rendimiento este curso.

Por eso, el atacante es uno de los que lleva la voz cantante en el vestuario y su forma de ser ha hecho que su relación con otra de las estrellas del FC Barcelona esté siendo muy complicada, llegando al punto de que no se hablen. De hecho, es Raphinha quien no quiere tener ningún tipo de amistad con un futbolista porque es tóxico para sus compañeros y su actitud no está siendo la adecuada.

Raphinha no se habla con Lewandowski

Se trata de Robert Lewandowski, un jugador que también es transcendental para Flick, pero que está teniendo muchos problemas dentro y fuera del terreno de juego. Aunque comparten sitio en la delantera y se relacionan, solo lo hacen de manera profesional dentro del campo, ya que fuera, su relación es nula. Al brasileño, como a muchos otros, Lamine Yamal entre ellos, no les gusta los gestos que hace el atacante.

Es común que el polaco demuestre públicamente su enfado sobre el césped si no recibe un balón en condiciones de sus compañeros o no hacen lo que se supone que deberían hacer. Por eso, sus gestos parecen muy despectivos hacia otros jugadores y eso es lo que no gusta en el vestuario azulgrana, ya que lo ven de muy mala educación y de poco provecho para los más jóvenes de la plantilla.

Un año más del polaco en el Barça

Aun así, sus compañeros tendrán que aguantar una temporada más de Lewandowski en el Barça. Lo más probable es que el delantero continúe un año más en el club, debido a una cláusula de su contrato que le renovaría automáticamente por un curso más. Aunque la dirección deportiva, con Joan Laporta al mando, ya le está buscando un sustituto, este no llegaría hasta el año que viene, cuando el polaco ya no se encuentre en la entidad culé.