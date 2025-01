Lamine Yamal no lo quiere y no es el único en el vestuario del Barça

Lamine Yamal se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo en pocos meses. La irrupción del extremo ha sido tan grande que, a pesar de tener tan solo 17 años, ya se ha convertido en una pieza clave en el FC Barcelona y una de las voces autorizadas en el vestuario. Aun así, el delantero ya está teniendo las primeras muestras de lo que es convivir con otras estrellas y su relación con una de ellas es pésima.

Se trata de Robert Lewandowski, otro futbolista imprescindible en los esquemas de Hansi Flick. El polaco es bien conocido entre sus compañeros por su actitud y toxicidad y, por eso, tiene muchos detractores dentro del vestuario, entre los cuales se encuentra Lamine. Al principio, el catalán lo veía casi como un padre y un ejemplo a seguir, pero poco a poco ha visto cómo es y se ha apartado de él.

Lamine no quiere a Lewandowski

Por eso, el de Rocafonda y algunos más habrían hecho saber al técnico alemán y a Joan Laporta que el internacional con Polonia es un mal compañero y una mala influencia para los más jóvenes, como ya pasó con el mismo Lamine en sus primeros meses en el Barça. Han pedido su salida, pero lo más probable es que Lewandowski se quede un año más vistiendo la camiseta azulgrana por una cláusula en su contrato.

Aun así, algunos ya saben cómo tratarlo y la relación que hay es mínima, solo profesional, dentro del terreno de juego, y por obligación, pero fuera del club, no le dirigen la palabra. Los gestos del polaco en el campo son motivo de enfado por parte de sus compañeros, ya que lo ven de muy mala educación por el simple hecho de haber fallado un pase o que no haya recibido el balón en condiciones.

El polaco, un año más en Barcelona

Aunque tiene problemas en el vestuario y hay algunos jugadores que no le tragan, el delantero se quedaría una temporada más en el Barça. A pesar de que la dirección deportiva ya está buscando un relevo y le gustaría encontrar a su sustituto para que viniera este mismo verano, Lewandowski ya ha dicho que no quiere competencia en su puesto y podrán fichar al que sea cuando él ya no esté.