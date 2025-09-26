Raphinha se cae del once titular de Hansi Flick

El duelo entre Barça y Oviedo no solo dejó señalado a Dani Olmo por el mal nivel mostrado durante la gran mayoría del encuentro, sino que también dejó notas más que positivas para un Hansi Flick que se va de Asturias con un resultado excelente y sabiendo que en la delantera tiene a todo el mundo más que enchufado. Y es que, más allá de la capacidad infinita de Robert Lewandowski para marcar goles hasta la saciedad, el alemán también se lleva a un Marcus Rashford absolutamente pletórico y que emana confianza cada vez que recibe el balón. Ve la portería sumamente grande y la amenaza constantemente con un disparo que nadie más tiene en el equipo. Es un perfil único.

Además, si a esa capacidad para buscar portería le sumamos el hecho de que está más fino y preciso que nunca, nos queda uno de los mejores extremos, ya no de LaLiga, sino de todo el mundo. Rashford está volviendo a su mejor nivel y eso comienza a generar mucha ilusión en can Barça, donde saben que si el inglés vuelve a ser el de siempre, tienen a un top mundial a precio de saldo.

Raphinha es el gran damnificado

A pesar de que el brasileño también generó peligro sobre la portería del Oviedo, la realidad es que Raphinha no estuvo tan bien como Rashford. El inglés fue mucho más incisivo y buscó portería con más precisión y constancia. Además, suyo fue el centro que llevó a los culés a marcar el tercer y definitivo gol, gracias al remate de un Ronald Araújo que puso la cabeza a un gran centro por parte de Rashford, que culminó la noche con esa asistencia. Sumando más y más cifras.

De este modo, todo apunta a que si las cosas siguen así, Raphinha podría acabar perdiendo su puesto en el once titular de un Barça que está descubriendo a un Marcus Rashford que muy pocos se imaginaban que llegaría. Y mucho menos a estas alturas de temporada, ya que se le suponía una adaptación mucho más lenta.

Así pues, de cara a la próxima semana, hay serias dudas respecto de qué jugador va a ser el encargado de ocupar la banda izquierda del ataque del Barça, ya que Lamine Yamal podría estar recuperado y no habría espacio para que Raphinha y Rashford jugaran de inicio juntos.