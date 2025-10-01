Raphinha y Ferran Torres afectados por la decisión, si no rinde contra el PSG, se quedará fuera

El estreno en Liga de Campeones de Marcus Rashford fue algo muy especial. El delantero inglés del Barça fue el principal responsable de que los culés sacaran una muy buena victoria de St James’ Park, donde el Newcastle planteó un partido muy complicado, que solamente el talento descomunal de Rashford fue capaz de desencallar con un gran remate de cabeza y un disparo exterior inapelable que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Sin embargo, con eso no es suficiente y en el Barça le piden dar un paso más adelante y que demuestre su valor ante el PSG.

En este sentido, tal y como han contado fuentes cercanas al vestuario del Barça, para que Rashford siga en el equipo y mantenga su competencia con Raphinha y Ferran Torres, va a tener que seguir mostrando que es un jugador de primer nivel. Por ahora las cosas van bien. Sin embargo, va a ser en los partidos más grandes, donde va a tener que poner toda la carne en el asador para ganarse que los culés hagan un esfuerzo y paguen los 30 millones de su opción de compra.

El PSG, la primera prueba de fuego

Si bien es cierto que no marcará de forma absolutamente decisiva el futuro de Rashford, la realidad es que un mal partido del inglés ante el PSG podría comenzar a abrir las primeras dudas respecto de sus capacidades. Hasta ahora, el inglés ha estado bien, cuando se ha jugado contra rivales algo inferiores al Barça – el Newcastle no está al nivel de los culés – y debe ser capaz de hacer lo propio contra gigantes como lo es el PSG.

Por ahora, lo visto de Rashford va en una gran línea, el jugador ha ido de menos a más y en esta temporada ya ha sido capaz de sumar 2 goles y 4 asistencias. Unas cifras más que buenas para alguien del que no se esperaba tanto y al que muchos, especialmente en Inglaterra, daban por perdido.

Así pues, el partido ante el PSG podría marcar el futuro más cercano de Marcus Rashford, que sabe que si hace otro gran partido contra los de Luis Enrique, a los que les tiene la medida tomada, podría convertirse en un gran peligro para Raphinha y Ferran a la hora de formar el once titular de forma habitual.