Robert Lewandowski se está convirtiendo en un problema para el Barça por su falta de nivel

La temporada no comenzó de la mejor manera posible para Robert Lewandowski. El delantero polaco inició el curso con una lesión muscular que lo dejó fuera de los primeros partidos de Liga con el Barça, lo que hizo que su entrada al equipo fuera algo más lenta de lo normal y que se le dieran más oportunidades de las planificadas a un Ferran Torres que las ha estado aprovechando a base de bien. Sin embargo, el problema con Lewandowski no es que Ferran pueda ser mejor que él, sino el hecho de que el polaco no está siendo capaz de mostrar un buen nivel cuando ha sido titular.

En este sentido, como se ha podido ver en Newcastle y en Getafe, Lewy ha estado a años luz de lo que se le supone a un crack de sus dimensiones. Nadie le pide que regatee a cinco rivales como Lamine o que corra a la velocidad de Raphinha; lo que se le exige es marcar las ocasiones y generar espacios a sus compañeros dejando el balón de cara. Dos aspectos en los que no ha acabado de aportar nada.

Lewandowski ya no gana duelos físicos

Lo peor es que Lewandowski deja muchas dudas en el aspecto físico, no está siendo capaz de ganarles las batallas físicas a los defensas rivales. Un hecho que ya acusó en Newcastle, donde los ingleses le pasaron por encima, y también le pasó ante el Getafe, cuando los azulones, a base de fuerza y empujones, hicieron que el polaco pasara completamente desapercibido en un partido que debía desencallar.

A lo largo de los 90 minutos, Lewandowski apenas tocó el balón en 22 ocasiones y solamente efectuó un disparo a portería, el cual, como ya pasó en St James’ Park, no generó ni una sola duda en el portero rival. Un claro síntoma de que las cosas no acaban de ir bien para el polaco, que debe comenzar a ser más relevante en el juego del equipo.

Ferran se lleva la partida

Ante esto, si bien es cierto que Ferran está asumiendo la responsabilidad del nueve con naturalidad, la realidad es que la falta de nivel de Lewandowski genera preocupación en el Barça. No tener a un crack de 40 goles al año es un grave problema para Flick, que sabe que debe encontrar una solución con cierta urgencia.